Guvernul a majorat tarifele rovignetei. Cresc şi amenzile pentru lipsa ei.

Guvernul a adoptat joi o Ordonanţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, în conformitate cu prevederile incluse în Pachetul 1 de măsuri fiscal-bugetare.

Astfel, Rovinieta creşte de la 2,5 la 3,5 euro pentru o zi, de la 3,3 la 6 euro pentru 10 zile, de la 5,3 la 9,5 euro pentru 30 de zile, de la 8,4 la 15 euro pentru 60 de zile şi de la 28 la 50 de euro pentru 12 luni.

Ordonanţa prevede şi actualizarea cuantumului amenzii contravenţionale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile.

Astfel, conform news.ro, amenda aplicată în cazul lipsei rovinietei valabile pentru autoturisme creşte, de la 275-550 lei în prezent, la 500-1.000 lei.

