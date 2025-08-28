Procurorii din întreaga țară au intrat în grevă – vor soluționa doar cauzele urgente.

Procurorii din toate parchetele din România au decis în unanimitate să intre în grevă, după adunările generale desfășurate în perioada 26-27 august 2025, convocate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii informează despre Adunările generale ale parchetelor, convocate de Consiliul Superior al Magistraturii și desfășurate în perioada 26-27 august 2025.

„Răspunzând convocării Secției de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, la datele de 26, respectiv 27.08.2025, au avut loc Adunările generale ale procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

La aceleași date, respectiv 26 și 27 august 2025, s-au desfășurat adunări generale la nivelul unităților de parchet din cadrul Ministerului Public. Hotărârile Adunărilor generale ale procurorilor – 16 parchete de pe lângă curțile de apel, 46 de parchete de pe lângă tribunale și 169 de parchete de pe lângă judecătorii – au decis adoptarea acelorași forme de protest cu cele ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție”, transmite CSM.

Conform sursei citate, colectivele de procurori, în unanimitate, au decis adoptarea următoarelor formele de protest:

– suspendarea activității, urmând a fi soluționate doar cauzele cu caracter urgent (cauzele în care se impune luarea măsurilor arestării preventive sau a arestului la domiciliu, punerea în executare a mandatelor europene de arestare și a cererilor de extrădare, cauzele cu inculpați față de care au fost dispuse măsuri preventive, cauzele privind confirmarea ordinelor de protecție provizorie emise de către organele de poliție) și alte situații operative care nu suportă amânare

– suspendarea activității de relații cu publicul și primire în audiență

– susținerea formelor de protest ce vor fi adoptate de către instanțele judecătorești.

„De asemenea, s-a luat hotărârea transmiterii către executiv a unui punct de vedere referitor la poziția Secției de procurori și a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție cu privire la proiectul de act normativ privind pensiile de serviciu ale magistraților”, transmite CSM.

(sursa: Mediafax)