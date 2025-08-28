Asociația Visit Timiș va avea un stand propriu la Festivalul Codru.

Ești pregătit să descoperi comorile ascunse ale Timișului la cel mai inedit festival din țară? Visit Timiș te provoacă, în acest sfârșit de săptămână (29, 30 și 31 august), la o experiență de neuitat, la Festivalul Codru!

Vineri, sâmbătă și duminică, între orele 16:00 și 21:00, echipa Visit Timiș te așteaptă la punctul de activare din festival, cu premii, jocuri, quiz-uri, informații utile și multă voie bună, pentru ca tu să intri pe deplin în atmosfera evenimentului!

Sprijinind constant inițiative care aduc în prim-plan bogăția patrimoniului local, Consiliul Județean Timiș este principalul promotor al obiectivelor turistice și culturale din județ.

Contribuția instituției a fost esențială și în organizarea Festivalului Codru, un eveniment dedicat tuturor timișenilor și iubitorilor de natură, care îmbină arta, muzica și activitățile educative cu descoperirea frumuseților zonei.

Prin activități interactive, campanii și participarea la festivaluri majore, misiunea noastră, la Visit Timiș, este să aducem mai aproape de oameni, frumusețile și poveștile Timișului.

Pe noi, cei de la Visit Timiș, ne veți găsi, nu doar la standul de activare a brățărilor, dar și pe rețelele de socializare:

* Facebook: Visit Timiș

* Instagram: @visit.timis

* TikTok: @visit_timis

Vă așteptăm la standul nostru de la Festivalul Codru, să descoperiți lucruri pe care, poate, nu le cunoșteați despre comorile județului Timiș și să vă bucurați de activitățile interactive pe care le-am pregătit special pentru voi!

Cu siguranță, veți privi Timișul cu alți ochi și veți pleca cu informații utile pentru următoarea voastră aventură.

Un mic indiciu: pregătiți-vă cunoștințele de cultură generală legate de județul Timiș!