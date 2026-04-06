Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara anunță lansarea celei de-a șasea ediții a Bienalei INTERDESIGN.

Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara (UVT) anunță lansarea celei de-a șasea ediții a Bienalei INTERDESIGN, o platformă internațională care aduce împreună inovația, experimentul și dialogul interdisciplinar. Evenimentul va avea loc în perioada 5 – 20 mai 2026, oferind comunității o perspectivă curajoasă asupra modului în care designul poate modela viitorul.

Consolidată de-a lungul edițiilor ca un spațiu esențial de reflecție, INTERDESIGN 2026 provoacă barierele dintre teorie și practică. Ediția din acest an pune accent pe reducerea distanței dintre concept și implementarea propriu-zisă, transformând designul dintr-o formulă estetică într-un proces viu, negociat și evolutiv.

Sub tema „Beyond Boundaries”, bienala propune o explorare a designului într-o eră a schimbărilor accelerate. Este o invitație de a fuziona sustenabilitatea, tehnologia și experimentul creativ în cadrul unui spațiu istoric reinvestit cultural, totul cu scopul de a redefini estetica viitorului și impactul acesteia asupra mediului construit.

„INTERDESIGN este mai mult decât o expoziție; este un proiect colectiv prin care invităm designeri, artiști și cercetători să contribuie direct la transformarea spațiului public. Credem în designul care devine util comunității, de aceea expoziția este concepută ca un laborator de practică și experiment, unde intervențiile artiștilor devin puncte de reper vizibile pentru oraș”, declară prof. univ. dr. Diana Andreescu, decana Facultății de Arte și Design din UVT.

Apel pentru proiecte (Call for Projects) Organizatorii invită comunitatea creativă — designeri, arhitecți și practicieni din diverse domenii — să se înscrie în selecția pentru expoziția colectivă INTERDESIGN 2026.

Propunerile pot fi trimise accesând link-ul oficial al evenimentului: https://cccadd.ro/6th-international-timisoara.