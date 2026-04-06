Anunț privind vânzarea de bunuri imobile – Teren și casă în Pișchia

D.G.R.F.P. Timisoara prin intermediul AJFP Timis organizeaza in data de 22.04.2026  ora 14.00 in localitatea Timişoara, str. Ghe.Lazar, nr.9 B, Amfiteatru licitatie urmatoarelor bunuri imobile:

Cotă actuală de 1/1 din teren intravilan în suprafaţă de 4.218 mp, categorie de folosinţă curţi-construcţii, cu casă construită în suprafaţă de 302 mp, tip parter, an construcţie 1920, infrastructură: piatră, structură: cărămidă, acoperiş şarpantă din lemn cun ţiglă, amenajare stradă:asfalt, situate în UAT Pişchia, nr 171, judeţ Timiş, înscrise în ID Electronic 401085,401085-C1 Pişchia– pret pornire licitatia 1 – 984.621 lei exclusiv T.V.A, proprietate a debitorului Petruşan Mircea Sorin , conform Publicaţiei de vânzare 5212/30.03.2026, 57-7/30.03.2026.

Informaţii detaliate  precum şi anunţul complet se regăsesc pe site-ul ANAF -Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara, la secţiunea licitaţii şi anunţuri -valorificări prin licitaţie a bunurilor sechestrate,  https://static.anaf.ro/static/2/Timisoara/20260402124357_57-7.pdf sau numărul de telefon 0256200035.

