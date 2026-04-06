Rezultate remarcabile pentru sportivii de la CS Șomo KickBoxing. Foto

CS Șomo KickBoxing a avut parte de un weekend intens, cu sportivi angrenați în focurile a două competiții, ei demonstrând încă o dată nivelul ridicat de pregătire, determinarea și spiritul de echipă care definesc clubul timișorean.

Prima întrecere a avut loc la Bacău, unde s-a desfășurat Campionatul Național de Kick-Boxing Low Kick organizat sub egida Federației Române de Arte Marțiale de Contact și afiliat la World Association of Kickboxing Organizations. Rezultatele au fost pe măsura prestațiilor excelente.

Unul dintre cei mai spectaculoși sportivi ai competiției a fost Eduard Gheorghe, care la categoria 67 de kilograme a obținut două victorii impresionante, ambele câștigate prin KO în prima repriză, demonstrând forță, tehnică și determinare.

De asemenea, Daria Dobrovolski a dominat categoria 56 de kilograme feminin, reușind să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului și să obțină medalia de aur și titlul de campioană națională.

O evoluție deosebită a avut și Patrick Barhan, care a decis să urce la categoria 81 de kilograme, unde a reușit două victorii spectaculoase în fața unor adversari puternici și titrați: Vali Stan și Roberto Preda.

Ambele lupte au captat atenția publicului prezent în sală și au fost printre cele mai intense momente ale competiției.

Tot la Bacău, Andrei Florea a obținut medalia de argint, în timp ce Daria Herlaș și Bogdan Lința au completat palmaresul clubului cu medalii de bronz, clasându-se pe locul al treilea la categoriile lor.

Lotul clubului timișorean a fost coordonat la această competiție de antrenorii Ludovic Șomogyi și Mirabela Călugăreanu, care au pregătit sportivii pentru aceste rezultate remarcabile.

În paralel, la Deva s-a desfășurat competiția Cupa Cetate, un interclub dedicat sportivilor amatori și celor aflați la început de drum. Nu mai puțin de 30 de sportivi ai CS Șomo KickBoxing au urcat în ring, concurând pe reguli de box și de kickboxing.

Sportivii au demonstrat curaj, ambiție și dorință de afirmare, fiecare meci reprezentând o experiență valoroasă în dezvoltarea lor sportivă. Lotul prezent la Deva a fost coordonat de antrenorii Ștefan Mercea, Nicolae Stoianovici și Iulian Novac.

Pentru mulți dintre acești sportivi a fost una dintre primele experiențe în ring, iar curajul de a lupta și dorința de a progresa reprezintă deja o victorie. „Suntem mândri de fiecare dintre voi. Indiferent de rezultat, faptul că ați urcat în ring, ați luptat și ați dat tot ce ați avut mai bun arată caracterul vostru de sportivi.

Fiecare meci este o lecție, fiecare experiență vă face mai puternici și mai pregătiți pentru provocările viitoare.

Continuați să munciți, să credeți în voi și în echipă.

Drumul performanței se construiește pas cu pas, iar voi sunteți pe drumul cel bun”, a fost mesajul transmis elevilor săi de către antrenorul Ludovic Somogyi.

CS Șomo KickBoxing continuă astfel să își consolideze poziția în sporturile de contact din România, demonstrând că prin muncă, disciplină și pasiune se pot forma campioni și caractere puternice.