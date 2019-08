Dusan Uhrin Jr., fostul antrenor al lui Poli Timişoara, a bătut palma cu Dinamo

Preşedintele Florin Prunea a anunţat că noul antrenor al lui Dinamo Bucureşti va fi Dusan Uhrin Jr. (51 de ani). Prunea spune că s-a înţeles cu tehnicianul ceh și a vorbit cu părere de rău despre plecarea lui Eugen Neagoe, cel care va fi nevoit să susţină mai multe controale medicale după stopul cardio-respirator suferit în timpul meciului cu Universitatea Craiova, scor 0-2, din etapa a doua a Ligii I.

De asemenea, Dusan Uhrin Jr. îi va păstra în staff-ul său pe antrenorii secunzi Sebastian Moga şi Iulian Mihăescu.

„Ne-am orientat în ultimele zile. Am negociat cu mai mulţi antrenori, iar soluţia cea mai bună este Dusan. Se pare că am întârziat cam mult. Eugen este cel care şi-a format lotul şi speram că se va întoarce într-o zi la echipa. El va mai face nişte investigaţii, am vorbit cu el, a fost primul care a recunoscut că nu mai poate continua aşa. Sebastian Moga și Iulian Mihăescu vor rămâne. Dusan a spus că este mulţumit de ei, că a lucrat cu români şi vrea să păstreze staff-ul lui Eugen”, a declarat Florin Prunea.

De asemenea, el a explicat şi de ce negocierile cu alţi doi antrenori, Leo Grozavu şi Dario Bonetti, nu s-au mai concretizat. Problema pare că ar fi, în ambele cazuri, implicarea agenţilor. „Leo Grozavu trebuie să înţeleagă că atunci când baţi palma şi îţi dai cuvântul trebuie să respecţi aceste lucruri. În momentul în care nu eşti de cuvânt, înseamnă că nu eşti serios. Asta a fost, îi doresc baftă, dar n-ar strica să fie puţin mai serios. Sunt discuţii private pe care nu vreau să le dezvălui. N-a fost nimic special, noi lucrăm cu foarte mulţi agenţi, nu avem nimic împotrivă, dar în momentul în care baţi palma şi te înţelegi trebuie să ai cuvânt. Cu Dario Bonetti s-a întâmplat cam acest lucru, dar uite că Dumnezeu poate ne aşază aşa cum trebuie”, a mai spus Prunea.

Duşan Uhrin Jr. nu a mai antrenat din 2018. Ultima oară a pregătit-o pe Mlada Boleslav. De-a lungul carierei, Uhrin a mai antrenat în România pe Poli Timişoara (2007/2008 şi 2010/2011), respectiv CFR Cluj (2009).