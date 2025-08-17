Cod portocaliu în vestul țării. Averse torențiale, vânt în rafale, grindină și descărcări electrice.

Astăzi, 17 august 2025, interval orar 12:50-13:50, în localitățile: Pecica, Secusigiu, Felnac, Iratoșu și Zădăreni din județul Arad sunt prognozate averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, intensificări ale vântului cu rafale de 50-55 km/h, grindină de dimensiuni mici (sub 2 cm), descărcări electrice.

Pentru gestionarea eficientă a potențialelor intervenții generate de codul portocaliu, ISU Arad a dispus:

Prealertarea tuturor subunităților de intervenție și pregătirea tehnicii din dotare, specifică tipurilor de risc posibile în urma avertizărilor meteorologice primite;

Înștiințarea autorităților din cadrul unităților administrativ-teritoriale vizate de codul portocaliu, în vederea punerii în aplicare a măsurilor proprii prevăzute în planurile aflate în vigoare pentru astfel de situații de urgență, precum și a altor autorități cu atribuții în domeniul situațiilor de urgență.

De asemenea, pompierii militari arădeni sunt pregătiți să intervină în cel mai scurt timp pentru limitarea efectelor produse de eventualele situații de urgență, forțele de intervenție urmând a fi suplimentate, dacă va fi necesar.

Pe durata manifestării vântului puternic, recomandăm cetățenilor să întrerupă orice activitate în aer liber și să se adăpostească în imobile sau spații închise, care să le asigure protecția.

Parcarea autoturismelor trebuie făcută în zone ferite, la distanță de copaci, stâlpi de electricitate sau alte obiecte care ar putea cădea și provoca pagube sau răni.

Aparatele și alte echipamente electrice (TV, computere, aparate de aer condiționat etc.) vor fi deconectate de la priză, deoarece pot fi afectate de descărcările electrice atmosferice.

Informații suplimentare despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute accesând platforma națională de pregătire în situații de urgență https://fiipregatit.ro și aplicația de mobil DSU, disponibilă gratuit în App Store și Google Play.