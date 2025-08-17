Victorie scăpată printre degete. CSC Dumbrăvița, învinsă la limită la Oradea.

În etapa a treia din eșalonul secund, CSC Dumbrăvița s-a înclinat la limită, scor 3-2, în dificila deplasare de la Oradea, după ce a condus cu 2-0, scor înregistrat în minutul 64, când a „căzut” primul gol în poarta lui Brașoveanu, acesta având să fie startul unui calup de trei reușite cu care FC Bihor a reușit să întoarcă rezultatul și să obțină cele trei puncte puse în joc.

Partida disputată pe stadionul „Iuliu Bodola” a început perfect pentru echipa timișeană, care a deschis scorul la prima fază de poartă. În minutul 6, Sofran a executat perfect un corner de pe partea stângă, spre prima bară, iar Cosmin Gladun a reluat puternic cu capul la colțul scurt. Orădenii au încercat să ofere replica pe tabela de marcaj, însă apărarea dumbrăvițeană a rezistat cu brio până la pauză.

Prima șansă mare pentru gazde a venit în minutul 16, când, după o centrare de pe stânga, mingea a căzut în careu, iar Stahl, urcat spre bara a doua, a reluat din voleu puțin pe lângă poartă.

În minutul 37, după o lovitură liberă executată tot de pe stânga, Stahl a prelungit la bara a doua spre Filip, însă Brașoveanu a intervenit excelent și a reținut. Tânărul portar al Dumbrăviței s-a remarcat și în prelungirile actului inaugural, când a respins de sub transversală șutul expediat de Stahl de la 18 metri, ușor lateral stânga. Repriza secundă a început cu o presiune destul de mare exercitată de gazde.

În minutul 53, Cocian a luftat la 10 metri în momentul în care a vrut să reia mingea din voleu, iar aceasta a ajuns la Tescan, care a reluat pe spate, pe lângă poartă.

La una dintre primele acțiuni ofensive ale timișenilor de după pauză scorul a devenit 0-2. În minutul 55, după o minge respinsă de defensiva lui FC Bihor, Daniel Olariu a șutat fără preluare, mingea a lovit bara din stânga lui Mocan și s-a scurs în poartă. Iar dacă prima oră de joc a aparținut alb-verzilor, ultimele 30 de minute au fost ale gazdelor.

Orădenii au marcat în cele din urmă în minutul 64, atunci când Angelo Cocian a înaintat spre poartă fără să fie blocat, iar de la 17 metri a trimis plasat, în stânga lui Brașoveanu. Gazdele și-au intensificat presiunea și în minutul 74 scorul a devenit 2-2. Tescan a centrat atunci de pe dreapta, iar experimentatul Ioan Hora, fost golgheter al eșalonului de elită, a pus capul la marginea careului mic și l-a învins pe Brașoveanu.

Bihorenii au preluat și conducerea în minutul 81. Hora, de la 22 de metri, a înălțat mingea în careu, Dragoș Tescan a țâșnit spre poartă și a profitat de indecizia lui Brașoveanu de a ieși.

Până la final, gazdele au conservat rezultatul, în timp ce echipa timișeană nu a mai avut resursele și luciditatea pentru a mai pune în pericol poarta lui Cocian.

FC Bihor Oradea: Mocan – Cucu, Gal (Hora ’60), A. Popa, Ban (Panait ’60) – I. Filip (cpt.), T. Călin – Gunie (Tescan ’46), Cocian, Stahl (Enceanu ’60) – Chirițoiu (Tincău ’68). Antrenor: Erik Lincar.

CSC Dumbrăvița: Brașoveanu – Butnărașu (R. Popa ’88), Panaite, Misăraș, Gladun – B. Vasile, Ailenei (Adam ’84) – Sofran (cpt), Cibi (Pădurariu ’26), D. Olariu – Cristea. Antrenor: Florin Fabian.

„În primul rând, vreau să-i felicit pe tinerii mei jucători pentru atitudinea avută și pentru determinarea din acest joc. Am întâlnit o echipă care e pe val. Știam că vom suferi, că vom fi dominați, pentru că Bihorul e o echipă cu jucători experimentați, o echipă cu pretenții și e și normal să fie așa.

Pe această cale, le doresc mult succes în continuare, să revină în elita fotbalului, dacă se poate. Jocul s-a desfășurat așa cum anticipam: cu momente de dominare a celor de la FC Bihor, cu o organizare bună defensivă din partea noastră și cu atacuri rapide pe tranziție pozitivă. Am reușit, iată, să conducem la un moment dat cu 2-0, însă, din păcate, factorul mental la tinerii mei jucători și-a spus cuvântul din nou și am căzut după primul gol înscris de Angelo Cocian. În sfârșit, e mult de muncă cu o echipă tânără.

N-am avut nici soluții pe bancă. Am avut jucători accidentați, jucători suspendați. Dar fotbalul de asta e frumos: să treci de la agonie la extaz și invers. Din păcate, astăzi noi am trecut de la extaz la agonie și am ieșit înfrânți de pe teren.

Le-am transmis băieților «capul sus!», i-am felicitat pentru atitudine. Trebuie să muncim în continuare și să luptăm pentru fiecare punct, pentru că vin meciuri foarte grele din care trebuie să scoatem maximum. Obiectivul nostru este menținerea în Liga a II-a.

Și, după cum ați văzut, strategia clubului este una axată pe jucători tineri, comparativ cu sezoanele trecute. Deci nu-mi revine o sarcină ușoară, dar sunt responsabil și asumat.

M-am înhămat la acest obiectiv și îmi place să lucrez cu jucătorii pe care îi am, chiar dacă aș mai avea nevoie de două-trei piese cu maturitate, să zic așa. Dar este o echipă care încearcă să joace ceea ce îmi doresc eu.

Sigur, mi-aș dori un joc mult mai ofensiv, dar sunt conștient de potențialul lor la ora actuală și trebuie să creștem de la meci la meci și să învățăm din ceea ce s-a întâmplat și în meciul trecut, cu Reșița, și în meciul de astăzi.

Tot ce am anticipat s-a întâmplat, pentru că știu slăbiciunile echipei noastre. Am anticipat că bihorenii vor abuza de centrări în repriza a doua, vor face schimbări cu Hora, cu Tincău. Am anticipat lucrurile acestea.

Din păcate, n-am reușit să-i blocăm pe fondul acesta mental al nostru mai subțire, să spun așa. Însă din aceste lucruri trebuie să învățăm. Și eu învăț ca antrenor multe în fiecare zi și îmi doresc să evoluez, la fel și ei, ca jucători. Trebuie să ridicăm capul și să mergem mai departe!”, a declarat antrenorul Florin Fabian.

Sursa foto: facebook.com – FC Bihor Oradea