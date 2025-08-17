„Music Bingo” – un eveniment caritabil cu muzică, distracție și premii, organizat de Asociația Poli.

Asociația Poli organizează un eveniment special pentru strângerea de fonduri, intitulat „Music Bingo”, care va avea loc miercuri, 20 august, de la ora 16:30, la Toffee Coffee Timișoara (Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8).

Vă așteptăm la o după-amiază plină de muzică, voie bună și premii-surpriză, în sprijinul zecilor de animale salvate de asociație.

Cum funcționează:

Biletul de participare se obține pe baza unei donații minime de 15 lei.

La achiziția a două bilete, donația minimă este de 25 lei.

Se pot cumpăra oricâte bilete.

Programul include două runde de bingo muzical:

Anii 2000

Melodii românești

Participanții vor putea câștiga premii surpriză, iar fiecare bilet cumpărat contribuie direct la îngrijirea animalelor aflate în grija Asociației Poli – multe dintre ele cu nevoi speciale și tratamente costisitoare.

Va invitam sa fiți alături de noi, să participați la eveniment și să susțineți cauza prin promovarea acestei inițiative caritabile.

Detalii eveniment:

Miercuri, 20 august, ora 16:30

Toffee Coffee Timișoara – Str. Episcop Augustin Pacha, nr. 8.