Incendiu într-un bloc din Calea Șagului, pompierii au intervenit de urgență.

Duminică, 17.08.2025, în jurul orei 13:00, am fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu într-un bloc situat pe Calea Șagului nr. 60.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului, incendiul se manifesta în bucătăria unui apartament situat la etajul IV.

O persoană s-a autoevacuat în siguranță din apartament.

Casa scării este inundată cu fum, iar pompierii au evacuat alte patru persoane de la etajele inferioare.