Incendiu într-un bloc din Calea Șagului, pompierii au intervenit de urgență

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Incendiu într-un bloc din Calea Șagului, pompierii au intervenit de urgență.

Incendiu într-un bloc din Calea Șagului, pompierii au intervenit de urgență.

Duminică, 17.08.2025, în jurul orei 13:00, am fost anunțați despre izbucnirea unui incendiu într-un bloc situat pe Calea Șagului nr. 60.

La locul evenimentului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului 2 Timișoara cu două autospeciale de stingere și o autoscară mecanică, precum și un echipaj SMURD.

La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului, incendiul se manifesta în bucătăria unui apartament situat la etajul IV.

O persoană s-a autoevacuat în siguranță din apartament.

Casa scării este inundată cu fum, iar pompierii au evacuat alte patru persoane de la etajele inferioare.

CITEȘTE ȘI: Cod portocaliu în vestul țării. Averse torențiale, vânt în rafale, grindină și descărcări electrice

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *