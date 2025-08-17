Steaua, învinsă de SCM USV Timișoara în Ronaț.

În etapa a noua, penultima a Ligii de Rugby, SCM USV Timișoara s-a impus pe teren propriu, scor 25-17, sâmbătă, în fața echipei CSA Steaua București.

Pentru formația pregătită de antrenorul Mugur Preda a fost foarte important să obțină victoria în vederea unei clasări pe unul dintre primele două locuri, obiectiv de a cărui îndeplinire depinde avantajul terenului propriu în semifinale.

A fost un duel echilibrat, cu bănățenii deschizând scorul în minutul 14 printr-un eseu transformat: 7-0. „Militarii” nu au renunțat la luptă, au pus presiune și s-au apropiat la două puncte după un eseu reușit: 7-5 (min. 22).

Timișorenii, mai ofensivi, au reușit o nouă încercare în partida de pe arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț, desprinzându-se la 12-5. Deși ambele echipe și-au mai trecut în cont câteva oportunități de a marca, scorul a rămas neschimbat.

Mai mult, exact înainte de intrarea la vestiare, Prince Gaoseb a primit cartonașul galben. În debutul părții secunde, situația s-a echilibrat numeric pe teren, Vlad Neculau de la SCM USV Timișoara primind și el cartonaș galben.

Gazdele s-au distanțat pe tabelă în mai puțin de cinci minute, reușind să puncteze dintr-o penalitate și un eseu transformat: 22-5 (min. 58). Steaua a ripostat și prin două eseuri (unul transformat) s-a apropiat la 22-17 (min. 70), relansând astfel meciul.

Ultimele zece minute au fost extrem de disputate, cu oaspeții încercând marcarea unor noi puncte, însă cei care au închis tabela au fost bănățenii, printr-o penalitate: 25-17.

Pentru SCM USV Timișoara au marcat următorii jucători: Kemal Altinok (un eseu), Stephen Shannen (două eseuri), Daniel Plai (o transformare și două lovituri de pedeapsă), Gabriel Rupanu (o transformare).

Jucătorul meciului a fost desemnat Stephen Shannen, de la SCM USV Timișoara. Celelalte rezultate înregistrate în etapa a treia a Ligii de Rugby sunt următoarele: Rapid București – CSM Știința Baia Mare 13-48, CS Universitatea ELBI Cluj – Dinamo București 15-61.

Runda viitoare programează, sâmbătă, următoarele partide: Rapid București – Steaua București, CSM Știința Baia Mare – Dinamo București, SCM USV Timișoara – CS Universitatea ELBI Cluj.