Steaua, învinsă de SCM USV Timișoara în Ronaț

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
Steaua, învinsă de SCM USV Timișoara în Ronaț

Steaua, învinsă de SCM USV Timișoara în Ronaț.

În etapa a noua, penultima a Ligii de Rugby, SCM USV Timișoara s-a impus pe teren propriu, scor 25-17, sâmbătă, în fața echipei CSA Steaua București.

Pentru formația pregătită de antrenorul Mugur Preda a fost foarte important să obțină victoria în vederea unei clasări pe unul dintre primele două locuri, obiectiv de a cărui îndeplinire depinde avantajul terenului propriu în semifinale.

A fost un duel echilibrat, cu bănățenii deschizând scorul în minutul 14 printr-un eseu transformat: 7-0. „Militarii” nu au renunțat la luptă, au pus presiune și s-au apropiat la două puncte după un eseu reușit: 7-5 (min. 22).

Timișorenii, mai ofensivi, au reușit o nouă încercare în partida de pe arena „Gheorghe Rășcanu” din cartierul Ronaț, desprinzându-se la 12-5. Deși ambele echipe și-au mai trecut în cont câteva oportunități de a marca, scorul a rămas neschimbat.

Mai mult, exact înainte de intrarea la vestiare, Prince Gaoseb a primit cartonașul galben. În debutul părții secunde, situația s-a echilibrat numeric pe teren, Vlad Neculau de la SCM USV Timișoara primind și el cartonaș galben.

Gazdele s-au distanțat pe tabelă în mai puțin de cinci minute, reușind să puncteze dintr-o penalitate și un eseu transformat: 22-5 (min. 58). Steaua a ripostat și prin două eseuri (unul transformat) s-a apropiat la 22-17 (min. 70), relansând astfel meciul.

Ultimele zece minute au fost extrem de disputate, cu oaspeții încercând marcarea unor noi puncte, însă cei care au închis tabela au fost bănățenii, printr-o penalitate: 25-17.

Pentru SCM USV Timișoara au marcat următorii jucători: Kemal Altinok (un eseu), Stephen Shannen (două eseuri), Daniel Plai (o transformare și două lovituri de pedeapsă), Gabriel Rupanu (o transformare).

Jucătorul meciului a fost desemnat Stephen Shannen, de la SCM USV Timișoara. Celelalte rezultate înregistrate în etapa a treia a Ligii de Rugby sunt următoarele: Rapid București – CSM Știința Baia Mare 13-48, CS Universitatea ELBI Cluj – Dinamo București 15-61.

Runda viitoare programează, sâmbătă, următoarele partide: Rapid București – Steaua București, CSM Știința Baia Mare – Dinamo București, SCM USV Timișoara – CS Universitatea ELBI Cluj.

CITEȘTE ȘI: Incendiu într-un bloc din Calea Șagului, pompierii au intervenit de urgență

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *