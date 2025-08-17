CSU Universitatea de Vest Timișoara a câștigat Cupa UVT 2025

Sala UVT Oituz din Timișoara a găzduit, de vineri și p â n ă duminică, Cupa UVT la handbal feminin.

Au fost trei zile de meciuri de nivel foarte bun, disputate cu intensitate, dar în care au dominat fair-play-ul și spiritul studențesc.

Trofeul a fost câștigat de CSU Universitatea de Vest Timișoara, după o adevărată finală cu CSU Cluj-Napoca.

Clasamentul final:

1. CSU UVT Timișoara

2. CSU Cluj-Napoca

3. CSU Oradea

4. CSU Reșița

Iulia Sava („U” Cluj) a fost desemnată cea mai bună jucătoare a competiției, Giuliana Bădrăgan (CSU UVT) – cel mai bun portar, iar Georgiana Bărboi (CSU UVT) a marcat cele mai multe goluri.

Partenerii competiției au fost SCM Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și REHA Clinic.

Finanțatorul evenimentului – Municipiul Timișoara, prin Sport Club Municipal Timișoara.

Ultima competiție de acest gen s-a desfășurat la Timișoara acum aproape 20 de ani.

Sursa foto: CSU Universitatea de Vest Timișoara