CSU Universitatea de Vest Timișoara a câștigat Cupa UVT 2025

Sala UVT Oituz din Timișoara a găzduit, de vineri și până duminică, Cupa UVT la handbal feminin.
Au fost trei zile de meciuri de nivel foarte bun, disputate cu intensitate, dar în care au dominat fair-play-ul și spiritul studențesc.
Trofeul a fost câștigat de CSU Universitatea de Vest Timișoara, după o adevărată finală cu CSU Cluj-Napoca.
Clasamentul final:
1. CSU UVT Timișoara
2. CSU Cluj-Napoca
3. CSU Oradea
4. CSU Reșița
Iulia Sava („U” Cluj) a fost desemnată cea mai bună jucătoare a competiției, Giuliana Bădrăgan (CSU UVT) – cel mai bun portar, iar Georgiana Bărboi (CSU UVT) a marcat cele mai multe goluri.
Partenerii competiției au fost SCM Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și REHA Clinic.
Finanțatorul evenimentului – Municipiul Timișoara, prin Sport Club Municipal Timișoara.
Ultima competiție de acest gen s-a desfășurat la Timișoara acum aproape 20 de ani.
Sursa foto: CSU Universitatea de Vest Timișoara