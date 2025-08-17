CSU Universitatea de Vest Timișoara a câștigat Cupa UVT 2025

Sport
Publicat în de Darius Petru
Fără comentarii
CSU UVT a câștigat Cupa UVT 2025

Sala UVT Oituz din Timișoara a găzduit, de vineri și până duminică, Cupa UVT la handbal feminin.

Au fost trei zile de meciuri de nivel foarte bun, disputate cu intensitate, dar în care au dominat fair-play-ul și spiritul studențesc.

Trofeul a fost câștigat de CSU Universitatea de Vest Timișoara, după o adevărată finală cu CSU Cluj-Napoca.

Clasamentul final:

1. CSU UVT Timișoara

2. CSU Cluj-Napoca

3. CSU Oradea

4. CSU Reșița

Iulia Sava („U” Cluj) a fost desemnată cea mai bună jucătoare a competiției, Giuliana Bădrăgan (CSU UVT) – cel mai bun portar, iar Georgiana Bărboi (CSU UVT) a marcat cele mai multe goluri.

Partenerii competiției au fost SCM Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara și REHA Clinic.

Finanțatorul evenimentului – Municipiul Timișoara, prin Sport Club Municipal Timișoara.

Ultima competiție de acest gen s-a desfășurat la Timișoara acum aproape 20 de ani.

Sursa foto: CSU Universitatea de Vest Timișoara

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *