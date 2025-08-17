Plus bugetar într-o comună timișeană

Plus bugetar într-o comună timișeană.

Ca urmare a unor încasări suplimentare din concesiuni și închirieri, bugetul comunei timișene Bârna, unitate administrativă cu șapte sate și circa 1.500 de locuitori din zona premontană a județului, și-a rotunjit veniturile cu suma de 82 de mii de lei.

Suplimentul bugetar a fost redirecționat, prin hotărârea de rectificare aprobată recent de consilierii comunali, cu prioritate către modernizarea sediului administrativ (75 de mii de lei), de sume mai mici urmând să beneficieze transportul și îmvățământul.

