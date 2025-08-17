Handbaliștii alb-violeți, pe locul al treilea la un turneu organizat la Turda.

SCM Politehnica Timișoara a participat la finalul săptămânii trecute la un turneu patrulater organizat la Turda.

Deși nu au pierdut, handbaliștii alb-violeți s-au clasat pe locul al treilea.

În prima zi, ei au remizat cu HC Buzău, scor 29-29, după ce au fost conduși la pauză cu 17-11.

Pentru stabilirea echipei calificate în finală a fost nevoie de executarea aruncărilor de departajare, unde HC Buzău s-a impus cu 6-5.

Principalii marcatori de la SCM Politehnica, incluzând și aruncările de departajare, au fost Ravnic (6 goluri), Trif (5g), Kraljevic (4g) și Fenici (4g).

Timișorenii au dat piept apoi cu CSM Vaslui, în fața căreia s-au impus cu 28-21 (13-11).

De la formația alb-violetă s-au evidențiat Vujacic (6g), Zakhar (5g) și Ponciano (4g).

În această săptămână, SCM Politehnica va disputa trei meciuri de verificare la sala „Constantin Jude”.

Primul va avea loc miercuri, la o oră ce nu a fost încă stabilită, împotriva echipei egiptene El Zamalek, vicecampioana Africii. „Cupa Poli” programează vineri meciurile CSM București – El Zamalek (ora 16) și SCM Politehnica Timișoara – Metaloplastika Sabac (ora 18).

Sâmbătă, în cadrul aceleiași competiții, se vor desfășura cele două finale – mică, pentru locurile 3-4 (ora 16), și mare, care va stabili primele două clasate (ora 18).

Intrarea va fi liberă la toate cele trei meciuri pe care SCM Politehnica Timișoara le va juca în această săptămână, precum și la duelul CSM București – El Zamalek.