CNCD s-a autosesizat după ce deputatul AUR Dan Tănasă a îndemnat românii să refuze comenzile livrate de imigranți

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare după postarea deputatului AUR Dan Tănasă, în care i-a îndemnat pe români „refuze comanda dacă nu e livrată de un român” și să nu „încurajeze importul de muncitori necalificați din Asia și Africa”, scrie tvrinfo.ro.

“În contextul dezbaterilor din spațiul public privind postarea domnului deputat Dan Tanasă, publicată pe rețeaua de socializare Facebook, Colegiul director al Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis să demareze procedura de autosesizare.

Este necesară precizarea că autosesizarea nu presupune constatarea în sine a unei fapte de discriminare.

Semnalarea de către mass-media a conținutului acestei postări este apreciată la justa sa valoare, cu atât mai mult cu cât acoperirea întregului spectru al rețelelor de socializare prin propriile resurse ale CNCD se lovește de limitări obiective”, se arată în comunicatul instituției.