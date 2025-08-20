Primăria a anunţat că există proiectant şi constructor pentru parcarea multietajată de lângă Spitalul de Copii

Primăria Municipiului Timișoara a anunţat că demarează primul proiect de parcare publică multietajată din oraș. Aceasta va fi construită lângă Spitalul de Copii Louis Țurcanu și va reduce timpul pierdut de părinți și de ceilalți șoferi care caută un loc de parcare într-una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului. În plus, va reduce numărul de mașini parcate pe străzile alăturate. Proiectarea tehnică și construcția parcării cu trei etaje supraterane și două subterane au fost atribuite firmei AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP.

„Parcarea publică multinivel va pune la dispoziția șoferilor 184 de locuri: 70 de locuri la subsol, 68 la etajele supraterane, 31 pe terasă și 15 la nivelul solului. Investiția municipalității a fost gândită pentru toți utilizatorii și include și 8 locuri pentru persoanele cu dizabilități, 11 pentru biciclete, precum și 6 puncte pentru încărcarea vehiculelor electrice.

Construcția va fi accesibilizată cu ascensor, va dispune de sistem de supraveghere video pentru siguranță și de panouri fotovoltaice, care vor asigura necesarul de energie verde pentru iluminat. Firma câștigătoare va reloca rețelele de apă, canalizare și termoficare, va demola o anexă a spitalului și va muta un post de transformare electrică”, a transmis municipalitatea.

Potrivit acesteia, contractul de proiectare și execuție a fost atribuit la valoarea de 27.862.429 lei (fără TVA) către AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP, iar în perioada următoare va avea loc depunerea garanției de bună execuție și semnarea contractului. Termenul de realizare al investiției este de 6 luni pentru proiectarea tehnică și 24 de luni pentru execuție.