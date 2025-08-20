Conflict între femei, pornit de la alcool: una dintre ele a înjunghiat-o pe cealaltă cu un ciob

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Conflict între femei, pornit de la alcool: una dintre ele a înjunghiat-o pe cealaltă cu un ciob

Conflict între femei, pornit de la alcool: una dintre ele a înjunghiat-o pe cealaltă cu un ciob

O femeie de 47 de ani, din Reșița, județul Caraș-Severin, a fost arestată preventiv după ce a înjunghiat cu o sticlă de bere spartă o altă femeie în urma unui conflict spontan, pornit pe fondul consumului de alcool.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de o femeie de 47 ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.

„În fapt, s-a reținut că o persoană de sex feminin, în data de 14.08.2025, în jurul orelor 17.19, în timp ce persoana vătămată se afla pe o bancă situată în fața unui imobil de pe str. Făgărașului din municiupiul Reșița, și consuma băuturi alcoolice împreună cu o altă persoană, între aceasta și membrii unui alt grup, care consumau la rândul lor băuturi alcoolice în imediata apropiere, a izbucnit un conflict spontan.

În urma unor discuții contradictorii între cele două grupuri, inculpata a spart o sticlă de bere și, cu un ciob, a înjunghiat-o în abdomen pe persoana vătămată, cauzându-i leziuni traumatice ce necesită un număr de 16-18 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, transmit, miercuri, procurorii.

CITEȘTE ȘI: Încă 62 de milioane de lei din PNRR pentru Banat. Localităţile care au primit bani

Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a formulat propunere de arestare preventivă a agresoarei, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Reșița, care a admis propunerea formulată și a dispus arestarea preventivă a inculpatei pe o durată 30 de zile.

Cercetările în prezentul dosar sunt efectuate de către organele de cercetare penală din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin – Biroul Investigații Criminale, sub supravegherea procurorului de caz, potrivit Mediafax.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *