Cum s-a produs accidentul de pe A1: victima verifica o anvelopă, șoferul TIR-ului era băut

Bărbatul care a murit în accidentul de pe Autostrada A1, din județul Alba, verifica anvelopa TIR-ului său pe banda de urgență, când a fost lovit de un alt TIR, al cărui șofer era băut.

Din cercetările efectuate de polițiștii deplasați la fața locului, a reieșit că, pe autostrada A1, la kilometrul 324+700 de metri, șoferul unui ansamblu rutier staționat pe banda de urgență, în timp ce ar fi efectuat verificări la anvelopa acestuia, ar fi fost acroșat de un ansamblu rutier, condus de un bărbat de 52 ani, din comuna Petrești, județul Alba.

După impact, victima a fost proiectată pe partea carosabilă și lovită de o autoutilitară care se deplasa pe banda 1 a autostrăzii.

În urma evenimentului, bărbatul de 50 de ani, din localitatea Șard, județul Alba, a decedat.

Șoferul ansamblului a fost testat cu aparatul etilotest, care a indicat valoarea de 0,22 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

