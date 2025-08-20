Încă 62 de milioane de lei din PNRR pentru Banat. Localităţile care au primit bani

Fonduri consistente pentru investițiile care beneficiază de finanțări prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) au fost virate de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, și în ultima săptămână, în conturile administrațiilor publice locale și regionale din cele două județe bănățene.

Astfel, Consiliul Județean Timiș a beneficiat, prin cinci plăți distincte, de 2,8 milioane de lei, iar municipiul Timișoara, de 2,9 milioane de lei.

Pe lista acestor runde de decontări s-au regăsit și orașele timișene Deta – 6,7 milioane (șase plăți), Sânnicolau Mare – peste 2,5 milioane de lei (două plăți), Buziaș – 2,1 milioane, Recaș – 1,5 milioane, Făget – 860 de mii și Ciacova – 780 de mii (două plăți). La acestea se adaugă comunele Gavojdia – 670 de mii de lei și Fârdea – aproape 300 de mii și Săcălaz – 262 de mii de lei.

Similar, în Banatul de Munte, de aceste runde de viramente au beneficiat municipiile Reșița – 12,4 milioane de lei (șase plăți) și Caransebeș – 5,4 milioane (cinci plăți), orașele Oravița – 18,2 milioane de lei (opt plăți), Bocșa – 1,6 milioane și Moldova Nouă – 242 de mii, precum și comunele Socol – 1,1 milioane (două plăți), Ramna – 660 de mii, Păltiniș – 460 de mii (două plăți), Ciuchici – aproape 153 mii de lei (două plăți), Domașnea – 81 de mii și Berliște – 74 de mii.

Cele două runde de decontări au fost organizate în 14 și, respectiv, 19 august.