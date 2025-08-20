Faina Casa, un nou sezon cultural româno-ucrainean la Timișoara

Comunitatea ucraineană Faina UA, în parteneriat cu Asociația Pământeni, continuă proiectul cultural Faina Casa, început în luna iulie, dedicat dialogului româno-ucrainean prin artă, patrimoniu și memorie colectivă.

Faina Casa este o „casă deschisă” pentru co-creație, empatie și întâlniri autentice între comunități, un proiect structurat în cinci axe principale – Arts & Community, International Faina Party, CineBridge, Resistance și Teatru Playback. Acesta propune o serie de activități gratuite și bilingve (româno-ucraineană), menite să aducă împreună publicul timișorean și artiști din ambele culturi.

Scopul proiectului este de a crea contexte reale de întâlnire și dialog între comunitățile românească și ucraineană, valorificând patrimoniul cultural comun și specificul fiecărei identități. Activitățile sunt construite pe principii de incluziune, participare și empatie, încurajând reflecția asupra traumelor colective, a reconstrucției personale și sociale prin cultură.

Până în15 septembrie, Faina Casa propune o serie de activări culturale sub umbrela Faina Resistance, dedicate memoriei, libertății și solidarității: până în 15 septembrie, în cadrul secțiunii Faina Resistance, la librăria Cărturești Mercy, va putea fi vizitată Expoziția de postere „Path to Freedom” / „Drumul spre libertate” Democrație – război – solidaritate, o expoziție care explorează drumul către libertate al comunității ucrainene, în contextul rezistenței și al speranței. Prezentarea oficială a lucrărilor va avea loc în 29 august.

Pe 24 august vom sărbători Ziua Independenței Ucrainei, transformând-o într-un Faina Party, un microfestival al solidarității și apartenenței. Va fi o celebrare a culturii ucrainene, prin artă comunitară, muzică, zone interactive și creative și bucătărie ucraineană. Evenimentul va avea loc între 18 și 23, la Scena, dar și în Piața Traian. Vom aprinde împreună lumânările pe un tort mare, vom rosti o singură dorință comună și o vom împărtăși cu toți cei prezenți. Intrarea este liberă și fiecare spectator prezent va fi cel mai frumos cadou.

„Noi, la Scena, credem că arta și întâlnirile culturale au superputerea de a aduce oamenii împreună, dincolo de granițe. Pe 24 august vom sărbători din nou această magie, alături de comunitatea ucraineană, căreia îi purtăm un respect profund și o admirație sinceră”, spune Ana Munteanu, fondator Scena.

“Astăzi, în aceste vremuri de grele încercări, simțim cu atât mai profund valoarea independenței și unității, în timp ce poporul ucrainean își apără cu eroism dreptul de a-și construi liber viitorul.

Mulțumesc comunității ucrainene din Timișoara pentru devotamentul față de propria cultură, limbă și tradiții, precum și pentru implicarea activă în consolidarea sprijinului pentru țara noastră în lupta pentru libertate și independență. Îmi exprim recunoștința sinceră față de prietenii români și față de toți cei care au întins Ucrainei o mână de ajutor și solidaritate,” a declarat Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Ucrainei în România, Ihor Prokopchuk.

Tot în 24 august, partenerul Faina UA, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) vă invită să răspundeți la întrebarea: E pacea doar absența violenței sau e mai mult de atât?

Între orele 12 și 15, în spațiul dedicat Info Centrului, de la Casa Tineretului, va avea loc un workshop în care se vor analiza conceptele de pace negativă și pace pozitivă, rolul pe care îl jucăm cu toții în crearea unei societăți pașnice, modul în care pacea merge dincolo de simpla încetare a războiului și a violenței, pentru a include o cultură mai largă a drepturilor omului, a egalității, a justiției și a oportunităților de a ne dezvolta potențialul. Această activitate se bazează pe kitul de facilitare „Open Dialogue for Peace”, ca instrument de sprijin pentru a participa activ la construirea păcii în comunitate.

„Tinerii au energia și viziunea de a modela viitorul, iar în comunitățile afectate de război, ei sunt adesea primii care fac un pas înainte, construind încredere, solidaritate și speranță. Duminică, 24 august, ne vom uita împreună la rolul tinerilor în menținerea și construirea de comunități pașnice, cultivând dialog, empatie și cooperare între culturi, printr-un workshop dedicat consolidării păcii, iar seara ne vom bucura și vom celebra împreună comunitatea ucraineană și buna înțelegere cu comunitatea locală,” spune Nadia Tismănaru, vicepreședintă FITT.

Tot în 24 august, partenerul Faina UA – Filiala Timiș a Uniunii Ucrainenilor din România – va marca „Ziua Națională a Ucrainei” la sediul său, Casa de Cultură a Ucrainenilor (str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 3 B). De la ora 16 va avea loc o masă rotundă cu tema: ”Colaborarea și integrarea ucrainenilor în sistemul educațional românesc; Identitatea, cultura și valorile comunității ucrainene”, iar de la 16, 45, cei prezenți vor asista la un moment artistic cu poezie și muzică ucraineană.

În cadrul evenimentului din data de 24 august va avea loc și Timișoara Refugee Art Festival, ediția a IX-a, va fi prezentă în Piața Traian, alături de echipa de la Asociația LOGS, care va realiza un set-up pentru înregistrarea unui podcast video despre percepția refugiatilor ucraineni la trei ani de război în Timișoara, dar și perspectiva localnicilor în procesul de integrare a acestora.

“Timișoara Refugee Art Festival este o inițiativă care, din 2017 prin puterea artei, își propune să construiască poduri între comunitățile locale și refugiații din Timișoara și din întreaga Românie, să le facă poveștile auzite și să inspire comunități mai deschise și primitoare. După începerea războiului din Ucraina, an de an derulam activități de a aduce în atenția localnicilor nevoia refugiatilor ucrainenilor de apartenență și sustinere, in special in contextul social actual,” a declarat Flavius Ilioni, președintele Asociației LOGS.

În cadrul secțiunii CineBridge, în 29 august, la ora 18, în Cărturești Mercy va avea loc un eveniment special realizat în colaborare cu Cineclub Unirea TM, dedicat Zilei Comemorării Apărătorilor Ucrainei, prin vizionarea filmului ”Izolyatsia”, un documentar despre represiune, rezistență și identitate, urmat de o dezbatere pe aceeași temă.

Izolyatsia este o platformă non-profit, neguvernamentală, dedicată inițiativelor culturale, fondată în 2010, pe locul unei foste fabrici de izolații din Donetsk, de la care și-a luat mai apoi și numele. În iunie 2014, Donetsk a fost ocupat de reprezentanți înarmați ai Federației Ruse și fundația a fost nevoită să se mute la Kiev. Pe locul actual al fabricii în care și-a avut sediul Isolyatsia, armata rusă a construit un lagăr de concentrare care există și acum.

Proiectul Faina Casa este implementat de Asociația Pământeni și Faina UA, cu sprijinul Municipiului Timișoara prin Centrul de Proiecte, în parteneriat cu Direcția de Asistență Socială Timișoara, scena., Fundația Județeană pentru Tineret Timiș, Cărturești, Harababura, Cineclub Unirea TM, Teatrul Basca, Asociația LOGS – Grup de Initiațive Sociale și Uniunea Ucrainenilor din România, cu sprijinul Ambasadei Ucrainei în România.