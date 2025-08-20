Cod galben de caniculă în Banat. Temperaturile maxime urcă la 35 – 37 grade

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, valabilă joi, în intervalul orar 12:00 – 21:00, în Banat, sudul Crişanei şi al Olteniei, sudul şi centrul Munteniei precum şi în sud-vestul Dobrogei.

Astfel, joi (21 august) în aceste regiuni va fi caniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) local va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

În noaptea de joi spre vineri, în vest și nord-vest, iar vineri mai ales în jumătatea nordică a țării vor fi manifestări de instabilitate atmosferică.

Totodată, vineri (22 august) va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

”În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, transmite ANM.