Christian Arrydan Tamaș, succes răsunător la Campionatul Mondial de Șah Clasic pentru Juniori

La Campionatul Mondial de Juniori U14–U18, desfășurat în Albania, în perioada 4–15 octombrie 2025, au participat 711 copii din 83 de țări, iar România a fost reprezentată de 10 sportivi!

Christian-Arrydan Tamaș a avut o evoluție remarcabilă (+180 puncte ELO), încheind competiția cu 8 puncte din 11 partide, la egalitate pe locurile 1–8, după criteriile de departajare!

„Miercuri seară târziu, la Durrës, în Albania, s-a încheiat ediția 2025 a Campionatului Mondial de Șah Clasic pentru Juniori, cu un succes răsunător pentru șahul din Caraș-Severin! Candidatul de maestru Tamaș Christian Arrydan, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Municipal Caransebeș, pornit abia al 67-lea favorit la secțiunea U16, a ocupat în final locul 8 din 143 de participanți, cu 8 puncte din 11 posibile, neînvins, la egalitate cu învingătorul competiției, Marele Maestru Edgar Mamedov din Kazahstan.

A înfruntat, în partide directe, un maestru internațional, șapte maeștri F.I.D.E., un candidat de maestru și un Arena F.I.D.E. Master. Evoluția sigură și constant bună, într-o companie selectă, i-a adus un câștig la coeficientul ELO de 180 de puncte, ducându-l la un total de 2319 puncte.

Astfel, simpaticul Chris devine – așa cum ne-a promis acum un an – maestru al Federației Internaționale de Șah (F.I.D.E.). După ce și-a făcut încălzirea la masa a II-a a echipei C.S. Muncitoresc Reșița în Divizia A, Chris a intrat lansat în concurs, etalând un joc extrem de precis, așa cum apreciază și antrenorul său actual, marele maestru Vlad Jianu.

Felicitări acestuia pentru calitatea muncii depuse și, desigur, și celui care l-a descoperit și inițiat în tainele șahului – candidatul de maestru Tunaru Alexandru. Îndrăznesc să afirm că aceasta este una dintre cele mai mari reușite ale unui șahist din Caraș-Severin, alături de turneele câștigate de regretatul maestru internațional Corneliu Bușu și de maestrul internațional Mănescu Tiberiu!”, a spus Mihai Bolintiș, președintele Asociației Județene de Șah Caraș-Severin, citat de caon.ro.

