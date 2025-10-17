Lucrările de modernizare continuă în stația Timișoara Nord

Lucrările de modernizare continuă în stația CFR Timișoara Nord

În stația Timișoara Nord, constructorul Webuild continuă lucrările de modernizare care vor transforma zona într-un important nod de legătură pentru partea de nord și partea de vest a orașului.

Se lucrează la finalizarea fundației de la parcarea supraterană și se betonează primul canal de revizie 8T, aferent grupei tehnice de linii.

Totodată, s-a finalizat asamblarea celui de al 2 tronson al pasarelei pietonale urmând a fi montat pe piloni în următoarea perioadă; se execută săpături la infrastructura liniilor din grupa tehnică și descărcarea prefabricatelor pentru peroane, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

