Lucrările de modernizare continuă în stația Timișoara Nord

În stația Timișoara Nord, constructorul Webuild continuă lucrările de modernizare care vor transforma zona într-un important nod de legătură pentru partea de nord și partea de vest a orașului.

Se lucrează la finalizarea fundației de la parcarea supraterană și se betonează primul canal de revizie 8T, aferent grupei tehnice de linii.

Totodată, s-a finalizat asamblarea celui de al 2 tronson al pasarelei pietonale urmând a fi montat pe piloni în următoarea perioadă; se execută săpături la infrastructura liniilor din grupa tehnică și descărcarea prefabricatelor pentru peroane, transmite CFR Infrastructură Timișoara.

Sursa foto: CFR Infrastructură Timișoara