Lucrările de modernizare continuă în stația Timișoara Nord
În stația Timișoara Nord, constructorul Webuild continuă lucrările de modernizare care vor transforma zona într-un important nod de legătură pentru partea de nord și partea de vest a orașului.
Se lucrează la finalizarea fundației de la parcarea supraterană și se betonează primul canal de revizie 8T, aferent grupei tehnice de linii.
Totodată, s-a finalizat asamblarea celui de al 2 tronson al pasarelei pietonale urmând a fi montat pe piloni în următoarea perioadă; se execută săpături la infrastructura liniilor din grupa tehnică și descărcarea prefabricatelor pentru peroane, transmite CFR Infrastructură Timișoara.
Sursa foto: CFR Infrastructură Timișoara