Lista primăriilor cu datorii la stat va fi publicată de Guvern. Timişoara – peste 200 de milioane de lei?

Guvernul a anunţat că va fi publicată lista primăriilor cu datorii la stat. „Nu mai sunt acceptate practicile prin care Guvernul venea ca un pompier să salveze administrațiile locale ineficiente sau care și-au făcut un obicei din a nu bugeta unele cheltuieli”, spunea recent premierul Ilie Bolojan.

Un raport al Curții de Conturi arată că unele administrații locale au strâns datorii de zeci de milioane de lei, în mare parte la bugetul de stat. Între exemple, București, Timișoara sau comuna Băneasa din județul Giurgiu, conform europafm.ro.

Vor apărea pe lista rușinii primăriile care înregistrau, în luna august, restanțe la plata CAS și CASS, anunța recent Ilie Bolojan.

„Unele primării nu prevăd, intenționat, în buget anumite cheltuieli și apoi fac presiuni la Guvern pentru a le achita datoriile acumulate. Statul se împrumută miliarde de lei ca să le acopere, iar acest lucru nu mai poate fi tolerat”, a mai spus premierul.

Primarii pot răspunde penal pentru amânarea unor plăți cu scopul de a achita alte restanțe, avertizează Ilie Bolojan.

Un raport al Curții de Conturi arăta, vara trecută, că Primăria Capitalei este pe primul loc în topul datornicilor: are restanțe de peste 1,4 miliarde de lei doar către ELCEN, compania care asigură căldura bucureștenilor.

Și Primăria din Timișoara are datorii istorice de peste 200 de milioane de lei, iar Iași și Brașov – 150, respectiv 87 de milioane de lei, mai notează europafm.ro.

CITEŞTE ŞI: Întrerupere a serviciilor de plată pentru achiziția rovinietei

Dar datorii mari au și primăriile de comune. De exemplu, administrația locală din Băneasa, localitate de lângă București, are de achitat restanțe de 1,5 milioane de euro, în special pentru cofinanțarea unor proiecte implementate încă din 2016.