Cruzime fără margini. Doi braconieri vânau căprioare cu ATV-ul, le oboseau, apoi le călcau

Scene de o cruzime incredibilă, în județul Arad. Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce vânau căprioare cu ATV-ul. Le fugăreau și apoi treceau cu roțile peste ele.

Unul dintre indivizi, în vârstă de 35 de ani, a fost prins, iar în portbagajul ATV-ului său a fost găsită o căprioară grav rănită, care a murit la scurt timp.

Celălalt a reușit să fugă. La doar câțiva metri, într-un tufiș, a fost descoperită o altă căprioară rănită.

Ce spune IPJ Arad

Având în vedere imaginile apărute în spațiul public, cu privire la faptul că un bărbat a urmărit și lovit cu un vehicul de tip ATV un animal sălbatic din specia căprior, Compartimentul Relații Public din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Arad este abilitat să comunice următoarele:

La data de 16 octombrie a.c., polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au fost sesizați despre faptul că, un bărbat ar fi urmărit și lovit cu un vehicul de tip ATV, un animal sălbatic din specia căprior, pe un fond cinegetic din extravilanul localității Vinga.

La fața locului a fost identificat un bărbat de 35 de ani, din Vinga, iar în portbagajul vehiculului a fost găsit exemplarul din specia căprior, care a fost ridicat și predat Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Arad.

În baza probatoriului administrat, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz, într-un dosar penal, întocmit pentru braconaj.