UPDATE. Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje au fost distruse complet. Planul roșu de intervenție a fost activat

Explozie puternică într-un bloc din București. Două etaje au fost distruse complet. Planul roșu de intervenție a fost activat

UPDATE 3:

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București

Încă o persoană a fost găsită decedată în urma exploziei din București, anunță Raed Arafat. Numărul persoanelor decedate ajunge la trei.

Este vorba despre o persoană decedată în bloc, la etajul 6. Aceasta a fost surprinsă sub un planșeu de beton.

Autoritățile au anunțat că, până la această oră, sunt 17 persoane rănite, 12 din bloc.

Două persoane sunt în stare gravă.

„Nu se poate intra în bloc, nu se va putea intra să se recupereze materiale sau acte sau documente la acest moment, fiind considerat foarte periculos. Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv”, a afirmat Arafat.

„Situația va dura și rugămintea noastră către populație și către dumneavoastră e să nu riscați să intrați în bloc, să nu riscați să intrați în zona care este cu risc. Pentru că dacă se întâmplă ceva, se întâmplă în câteva secunde și dacă sunt persoane acolo, persoanele devin victime”, a adăugat acesta.

UPDATE 2:

Doi morți și patru răniți în urma exploziei de pe Calea Rahovei

Doi oameni morți și patru răniți au fost identificați până în acest moment în urma exploziei produse vineri dimineața la un bloc de pe Calea Rahovei din Capitală.

ISU București-Ilfov anunță că au fost identificate două persoane decedate și alte patru rănite.

Se continuă acțiunile de căutare-salvare.

La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

Planul roșu de intervenție a fost activat în Capitală după ce într-un bloc de 8 etape de pe Calea Rahivei a avut loc o explozie. Mai multe apartamente au fost afectate.

UPDATE 1:

ISU București-Ilfov anunță că explozia s-a produs la nivelul etajelor 5 și 6.

Din informațiile primite, 11 persoane ar fi afectate, transmite IGSU.

Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

Știrea inițială:

O explozie a avut loc vineri dimineața într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei. Mai multe apartamente au fost afectate, iar pompierii caută eventuale victime.

Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat producerea unei explozii neurmată de incendiu într-un bloc de locuințe din Sectorul 5 al Capitalei.

Din primele informații, s-a produs o explozie într-un bloc cu opt etaje pe Calea Rahovei.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov.

De asemenea, a fost activat planul roșu de intervenție.

Intervenția este în desfășurare, informează Mediafax.