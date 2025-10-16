Un tânăr s-a autoincendiat pe o stradă din Timișoara

Joi, 16 octombrie, în jurul orei 21:40, polițiștii Secției 2 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar fi autoincendiat.

Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat că este vorba de un tânăr, de 26 de ani, care s-ar fi autoincendiat în timp ce se afla pe bulevardul Victor Babeș, pe fondul unor probleme familiale, ulterior intrând în curtea interioară a unei clinici medicale de pe bulevard.

Bărbatul este aparținătorul unei paciente din cadrul clinicii.

Acesta a fost preluat de îndată de cadrele medicale pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Polițiștii efectuează verificări pentru stabilirea întregii situații de fapt, a transmis IPJ Timiș.

Pompierii au intervenit de urgență

În urma apelului primit prin 112, la ora 21:40, pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu la o persoană care s-a autoincendiat, în curtea Clinicii de Oncologie Medicală, bd. Victor Babeș.

La locul evenimentului s-au deplasat 2 autospeciale de stingere și 8 pompieri din cadrul Detașamentului 2 și 1 ambulanță S.A.J. cu medic.

La momentul sosirii echipajelor, bărbatul de 26 ani primea îngrijiri de la personalul medical al clinicii, acesta se afla în stare de conștiență și prezenta arsuri de gradul III pe 20% din corp (membre superioare și piept), a informat ISU Timiș.