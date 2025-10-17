A murit Ace Frehley, chitaristul original și membru fondator al trupei Kiss

Ace Frehley, chitaristul care a pus bazele legendarei trupe Kiss și a devenit un simbol al rockului prin machiajul său spectaculos și chitara care scotea fum pe scenă, a murit la vârsta de 74 de ani.

Ace Frehley, chitaristul original și unul dintre membrii fondatori ai trupei americane Kiss, a murit joi, la vârsta de 74 de ani.

Artistul s-a stins „liniștit, înconjurat de familie”, în Morristown, New Jersey, potrivit agentului său.

Decesul survine la scurt timp după ce Frehley a suferit o cădere, scrie CNN.

Familia a transmis că este „devastată și îndurerată”, dar că îi va păstra vie amintirea pentru umorul și bunătatea sa.

Frehley a devenit faimos ca „Space Ace” sau „The Spaceman”, personajul său din cadrul trupei Kiss, care a redefinit spectacolele de rock prin costumele extravagante, efectele pirotehnice și energia explozivă de pe scenă.

Formația a cunoscut un succes uriaș în anii ’70, cu piese precum “Rock and Roll All Nite” și “Detroit Rock City”, vânzând zeci de milioane de albume și transformând imaginea sa inconfundabilă într-un adevărat brand global, potrivit Mediafax.