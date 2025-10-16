Daniel David, prezent la Timișoara

Prezent la Timișoara joi, 16 octombrie, ca invitat al Galei Inovaţiei şi Performanţei în Învăţământul Dual, organizat de Hands Across Romania, ministrul Daniel David a făcut mai înainte o scurtă incursiune la Universitatea de Vest, luând cuvântul în cadrul unei conferințe organizate în scopul de a reuni absolvenții din diasporă ai instituției.

Cu acest prilej, Daniel David a abordat și problematica măsurilor fiscal-bugetare, care au dat peste cap învățământul preuniversitar, dar care, în opinia oficialului, au permis continuitatea plății salariilor și burselor.

Cât privește învățământul dual, ministrul a subliniat importanța formării elevilor în această direcție în care sunt conturate competențe clare, cerute pe piața muncii.

Pe de altă parte, în timp ce reprezentanții sindicatelor din învățământ au protestat din nou în București, în aceeași zi, ministrul educației și cercetării a afirmat că e dreptul lor să protesteze, dar că nu pot ocoli realitatea, și-anume că măsurile contestate le-au salvat salariile.

Demnitarul a vorbit și despre politicul din educație, precizând că are în vedere aplicarea aceluiași demers: inspectorii școlari să fie numiți de minister (în ideea asocierii statutului unui inspector școlar general cu cel al unui prefect, ca reprezentanți ai guvernului în teritoriu), iar directorii de școli să ocupe funcția prin concurs.

Cât privește rectorii, ministrul a opinat că aceștia nu ar trebui să implicat în partide politice.

