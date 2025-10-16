Fetiță pierdută pe stradă, găsită și predată mamei de jandarmii timișoreni

Eveniment
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Fetiță pierdută pe stradă, găsită și predată mamei de jandarmii timișoreni

Fetiță pierdută pe stradă, găsită și predată mamei de jandarmii timișoreni

O fetiță de aproximativ 3 ani a fost găsită singură și dezorientată pe stradă.

Un echipaj al Grupării Mobile de Jandarmi Timișoara a intervenit prompt și, după verificări, a reușit să o încredințeze în siguranță mamei sale.

”Acest caz arată cât de repede se poate transforma o clipă de neatenție într-un real pericol. Jandarmeria Mobilă Timișoara reamintește părinților să-i țină mereu aproape pe cei mici, mai ales în zonele aglomerate, să le explice că se pot baza merei pe ajutorul jandarmilor în cazul în care se pierd”, transmit reprezentanții instituției.

Sursa foto: captură video

CITEȘTE ȘI: Austeritate bugetară la Boldur

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *