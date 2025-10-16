Austeritate bugetară la Boldur

Administrația locală a comunei timișene Boldur urmează să restituie la bugetul național, ca efect al recentelor măsuri de reducere a deficitului național, suma de 321 de mii de lei.

Măsura implică o rectificare negativă a bugetului local și va afecta, după cum au precizat edilii comunei dintre Buziaș și Lugoj, care au invocat ANAF 1390/07.10.2025, următoarele capitole de cheltuieli din bugetul comunal: finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap – 104 mii lei; transportul elevilor – 102 mii lei; cheltuieli din alte capitole – 115 mii lei.

Constituită din patru sate, comuna Boldur are în prezent aproape 2.500 de locuitori și a încheiat anul financiar 2024 cu o pondere de 47 la sută a veniturilor proprii în bugetul local.

