Un nou gazoduct, lung de 178 de kilometri, va fi interconectat la conductele Hațeg-Recaș-Arad și Jupa-Recaș-Mașloc, precum și la magistrala BRUA

Gazoductul Prunișor – Jupa, investiție lansată încă din anul 2020, a depășit, se pare, problemele care au ținut pe loc acest obiectiv strategic vreme de un cincinal. Pe teritoriul județului Mehedinți, lucrările au demarat deja, ceea ce dă speranțe locuitorilor din Banatul de Munte, în particular celor de pe artera Orșova – Caransebeș, că vor beneficia de accesul la această sursă de energie până în primăvara anului 2027.

În lungime de 178 de kilometri și cu o capacitate de transport de 394 de milioane de metri cubi de gaz metan pe an, acest gazoduct regional va traversa, doar în zona Banatului de Munte, teritoriile a două orașe (Orșova și Băile Herculane) și a comunelor Topleţ, Mehadia, Cornea, Domaşnea, Căzăneşti, Teregova, Armeniş, Slatina Timiş, Bucoşniţa, Buchin, Turnu Ruieni și Obreja, respectiv, o zonă subdezvoltată economic și social, în care, în prezent, cea mai mare parte a gospodăriilor, precum și multe instituții și firme își asigură încălzirea cu lemne de foc sau păcură.

Potrivit proiectului, gazoductul include 68 traversări de căi rutiere și ferate și 94 de traversări de canale și râuri, urmând să ofere posibilitatea de racordare pentru circa 28 de mii de gospodării, peste 200 de instituții publice și circa 350 de firme. Gazoductul Prunișor – Jupa va fi interconectat la conductele Hațeg-Recaș-Arad și Jupa-Recaș-Mașloc, precum și la magistrala BRUA, astfel că din 2027 va fi alimentat și cu gaze din Marea Neagră.

Investiția are un cost estimat la 430 de milioane de lei, asigurați (după ratarea accesării unei finanțări europene) prin Fondul de Mediu.