Spectacol cu… amendă. Artist stradal sancționat pentru că a dat drumul prea tare la boxe în centrul Timișoarei

Un artist stradal din Reșița a fost amendat de Poliția Locală Timișoara după ce a fost reclamat de mai mulți cetățeni pentru tulburarea liniștii publice.

”După ce într-o primă fază acesta a fost verificat și avertizat, două ore mai târziu de la prima abatere, s-a semnalat din nou că muzica este la o intensitate deranjantă, moment în care i s-a aplicat sancțiune conform Legii 61/1991 de 300 de lei.

De altfel, în urmă cu o săptămână, aceeași persoană a mai fost atenționată să reducă nivelul de zgomot. Ca urmare a repetabilității faptei, va fi înștiințată și Casa de Cultură despre situația persoanei în cauză pentru a fi stabilite și alte măsuri legale conform procedurilor instituției în cauză”, transmite Poliția Locală Timișoara.

Potrivit Poliției Locale, în zona centrală a Timișoarei sunt agreați o serie de artiști stradali care desfășoară diferite activități de divertisment și care trebuie să se supună regulilor stabilite prin Regulamentul privind autorizarea activităților cultural-stradale în Municipiul Timișoara, fiind autorizați de Casa de Cultură a Municipiului Timișoara.

Pentru că în mai multe situații au fost înregistrate sesizări privind desfășurarea unor astfel de activități în zona centrală fără a fi respectată legislația, polițiștii locali au verificat reclamațiile și fie s-a constatat lipsa autorizațiilor, fie cei care le dețin nu respectă actele normative în vigoare privind ordinea și liniștea publică.

Poliția Locală Timișoara atrage atenția celor care desfășoară activități sau evenimente ce presupun propagarea de muzică în spațiul public să respecte legislația în vigoare pentru a evita sancționarea sau chiar retragerea autorizației ori suspendarea activității în cazul societăților comerciale.

Artistul stradal nu a fost singurul care i-a deranjat pe timișoreni. Un număr de 345 cetățeni au semnalat anul acesta, doar telefonic, la Dispeceratul Poliției Locale Timișoara, tot atâtea cazuri de încălcare a legislației privind ordinea și liniștea publică, cazuri verificate de polițiștii locali în teren și soluționate de multe ori cu sancțiuni conform Legii 61/1991.

De altfel, de la începutul anului au fost aplicate un număr de 394 sancțiuni în valoare de 232.055 lei doar pentru gălăgia care a produs disconfort celorlalți cetățeni.

Timișorenii au reclamat situații în care zgomotul este reprezentat de strigăte, larmă sau muzică la intensitate ridicată care răzbate din incinta caselor, apartamentelor sau localurilor.

Sursa foto: Poliția Locală Timișoara