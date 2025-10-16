Acţiune de amploare a poliţiei pe noul drum deschis recent circulaţiei lângă Timişoara

Polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene au desfășurat, în 15 octombrie, în intervalul orar 15:00 – 19:00 o acțiune pe DN 69A, drum deschis recent circulației publice, care face legătura între Drumul Național 69 (zona Sânandrei) și Autostrada A1.

Activitatea a avut ca scop prevenirea accidentelor rutiere generate de viteza neregulamentară, precum și conștientizarea conducătorilor auto cu privire la respectarea normelor rutiere pe noul tronson de drum.

În urma acțiunii, polițiștii au aplicat 28 de sancțiuni în valoare de peste 13.000 lei, dintre care 24 pentru depășirea limitei legale de viteză. De asemenea, au fost reținut 3 permise de conducere pentru depășirea vitezei legale.

„Atragem atenția asupra faptului că DN69A este încadrat în categoria drumurilor naționale, iar limita maximă de viteză este de 100 km/h. Totodată, reamintim importanța respectării indicatoarelor și semnalizării rutiere care reglementează sensurile de deplasare.

Polițiștii rutieri vor continua acțiunile de control pe întreaga rețea de drumuri naționale, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și prevenirea evenimentelor nedorite în trafic”, a transmis IPJ Timiş.