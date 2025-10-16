Peste jumătate dintre români cred în locuri „încărcate energetic”. Tinerii, mai receptivi

Peste jumătate dintre români, respectiv 51,4%, sunt de acord cu afirmația că în România există locuri „încărcate energetic” care influențează starea oamenilor, arată datele Barometrului Informat.ro – INSCOP „România între magie și ezoterie”.

Doar 37,8% își exprimă dezacordul față de această idee, iar 10,9% declară că nu știu sau nu pot aprecia.

Studiul integral va fi lansat pe 20 octombrie, ora 11, la Muzeul Țăranului Român.

Remus Ștefureac, director INSCOP Research, a declarat că primele concluzii ale studiului sunt „total neașteptate”. Credința în existența locurilor „încărcate energetic” traversează toate categoriile sociale, fără diferențe marcante între femei și bărbați.

„Cel mai surprinzător lucru, nici nivelul de educație nu produce polarizări clare în atitudini, persoanele cu studii superioare rezonând în mod similar cu restul populației cu studii medii sau primare. Acest aspect sugerează că ideea locurilor ‘încărcate energetic’ transcende granițele dintre gândirea rațională și cea subiectivă”, a explicat Ștefureac.

Vârsta introduce o dinamică neașteptată: tinerii sunt mai receptivi la ideea existenței locurilor „încărcate energetic”, comparativ cu persoanele cu vârsta de peste 60 de ani.

La categoria de vârstă 18-29 de ani, 61% dintre respondenți sunt de acord cu această afirmație, în timp ce în categoria 60 de ani și peste, acordul este de doar 47%.

„Datele sugerează o schimbare generațională de percepție, în care noile generații, expuse la un amestec de spiritualitate, cultură alternativă și influențe distorsionate din media și social-media, reinterpretează dimensiunea simbolică a realității în afara reperelor consacrate ale raționalității”, a precizat directorul INSCOP.

Mediul de rezidență diferențiază percepțiile în sens contrar așteptărilor: locuitorii din orașe – inclusiv din București – sunt mai predispuși decât cei din mediul rural să creadă în existența locurilor „încărcate energetic”.

În București, acordul este de 55%, în orașele mari de 55%, în orașele medii și mici de 58%, în timp ce în mediul rural doar 45% sunt de acord cu această afirmație.

„Această tendință sugerează că astfel de credințe nu mai sunt alimentate predominant de tradiția rurală, ci de o formă de spiritualitate difuză, care coexistă cu modernitatea urbană”, a conchis Ștefureac.

În rândul votanților PSD, 58% sunt de acord cu afirmația, în rândul celor AUR 55%, PNL 49%, iar USR 40%. La nivelul educației, persoanele cu studii superioare prezintă 51% acord, cei cu studii medii 53%, iar cei cu studii primare 49%, potrivit Mediafax.