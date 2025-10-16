În România rurală, în aproape un sfert dintre familii copiii renunță seara la mâncare

În România rurală, 30% dintre copiii din medii defavorizate nu mănâncă prânzul acasă, iar 28% nu iau nici micul dejun, nici prânzul, potrivit datelor Fundației World Vision România.

În aproape un sfert dintre familiile vulnerabile (23%), mâncarea pentru masa de seară nu ajunge pentru toți, iar copiii sunt cei care renunță la cină pentru ca părinții sau frații mai mici să poată mânca.

Conform World Vision România, 30% dintre copiii din medii defavorizate nu mănâncă prânzul acasă; 28% nu iau nici micul dejun, nici prânzul; în 23% dintre familiile vulnerabile, mâncarea pentru masa de seară nu ajunge pentru toți, iar copiii renunță la cină pentru ca adulții să poată mânca; 22% dintre copii merg seara la culcare fără să fi luat cina; 44% dintre copii consumă zilnic paste și cartofi, iar doar 8% mănâncă carne zilnic; 44% dintre gospodăriile rurale au fost nevoite să cumpere alimente pe datorie în ultimul an.

La nivelul Uniunii Europene, 24,2% dintre copiii sub 18 ani sunt expuși riscului de sărăcie sau excluziune socială, potrivit Eurostat 2024.

România se află în topul țărilor cu cele mai ridicate rate (33,8%), alături de Bulgaria și Spania. Țările cu cele mai scăzute rate – Slovenia, Cipru și Cehia – sunt și cele care investesc constant în programe de alimentație școlară și sprijin educațional.

Studiul realizat de World Vision România în 2024 arată că, acolo unde programul national al “Masă Sănătoasă” este implementat corect, prezența la școală crește semnificativ.

Mai mult, 22% dintre copii afirmă că aceasta este singura masă pe care o primesc într-o zi, iar 64% dintre reprezentanții școlilor au observat o îmbunătățire a frecvenței școlare după introducerea mesei calde.

Aceste rezultate confirmă impactul pe care World Vision îl observă și în propriul program, „Pâine și Mâine”, unde masa caldă zilnică, combinată cu orele remediale și sprijinul profesorilor, duce la reducerea abandonului școlar și la performanțe școlare mai bune.

Până în prezent, peste 12.000 de copii din peste 60 de comunități rurale au beneficiat de acest program. Proiectul include și activități remediale și educaționale sub îndrumarea a 103 cadre didactice, formate special pentru a lucra cu elevi din medii defavorizate.

Rezultatele programului arată că absenteismul școlar a scăzut semnificativ – peste jumătate dintre școlile din program au prezență de 99%, iar o treime chiar 100%; 78,5% dintre copii și-au îmbunătățit rezultatele la limba română; 76% au avut progrese la matematică.

Aceste rezultate demonstrează că o masă caldă zilnică, combinată cu sprijin educațional constant, reduce riscul de abandon școlar și crește performanța academică, spun reprezentanții fundației.