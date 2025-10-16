Balul Seniorilor, într-o comună de lângă Timişoara

Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Balul Seniorilor, într-o comună de lângă Timişoara

Sărbătorirea generației vârstnice și-a făcut loc cu ușurință în calendarele comunităților locale de la noi, așa cum o dovedește și inițiativa comunei metropolitane Giarmata.

Aici, ediția din acest an a Balului Seniorilor este programată să se desfășoare sâmbătă, 25 octombrie, între orele 18 și 22, la Sala de Sport din localitate.

Cum bal fără muzică nu se poate, organizatorii au pregătit și un program artistic adecvat, care va fi susținut de ansamblul „Sânziene bănățene” și de soliștii Vasile Conea, Mariana Șușca, Adrian Stanca și, respectiv, instrumentiștii din Taraful Virtuozii Banatului și formația Frații Vincu.

Sursa foto: Facebook

