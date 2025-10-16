Undă verde pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare la Giroc

Aleșii locali ai comunei timișene Giroc, din componența zonei metropolitane a Timișoarei, au dat undă verde, în cadrul celei mai recente ședințe de plen a consiliului comunal, unei noi investiții în infrastructura locală: extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 2,1 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 1,62 de milioane de lei sunt alocați lucrărilor de construcții-montaj.

Investiția, a cărei finanțare este asigurată integral de la bugetul local, urmează să fie finalizată în următoarele 12 luni.