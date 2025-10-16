Undă verde pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare la Giroc

Administraţie
Publicat în de Laurenţiu Nistorescu
Fără comentarii
Undă verde pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare la Giroc

Aleșii locali ai comunei timișene Giroc, din componența zonei metropolitane a Timișoarei, au dat undă verde, în cadrul celei mai recente ședințe de plen a consiliului comunal, unei noi investiții în infrastructura locală: extinderea rețelelor de apă și canalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 2,1 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 1,62 de milioane de lei sunt alocați lucrărilor de construcții-montaj.

Investiția, a cărei finanțare este asigurată integral de la bugetul local, urmează să fie finalizată în următoarele 12 luni.

CITEŞTE ŞI: De ce este recomandat să-ți înscrii copilul la cursuri de artizanat și creativitate

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *