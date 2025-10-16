ANAF pune tunurile pe „bombardieri”

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
ANAF pune tunurile pe „bombardieri”

ANAF pune tunurile pe „bombardieri”

Adrian Nica, șeful ANAF, anunță declanșarea unei acțiuni de verificare a persoanelor care afișează averi considerabile fără a avea venituri declarate. În jur de 200 de persoane sunt vizate de controale, potrivit Gândul.

Adrian Nica, șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală a transmis un avertisment persoanelor care nu-și pot justifica averile.

„Fiecare cetăţean care nu poate să justifice maşina scumpă de peste 100.000 de euro cu care se plimbă prin oraş, sfidând pe unii dintre noi, va avea în perioada următoare un control de la ANAF pentru a clarifica de ce datele pe care dânsul le înregistrează”, a declarat Nica la Antena 3 CNN.

CITEȘTE ȘI: Un nou gazoduct, lung de 178 de kilometri, va fi interconectat la conductele Hațeg-Recaș-Arad și Jupa-Recaș-Mașloc, precum și la magistrala BRUA

Potrivit acestuia, peste 200 de persoane se află deja în analiză, fiind verificate discrepanțele dintre averile deținute și veniturile declarate.

„Fiecare bombardier din ţara asta să se gândească de trei ori înainte, atunci când se urcă într-o maşină şi nu are venituri, că există posibilitatea ca ANAF să o confişte”, a mai spus Nica, potrivit Mediafax.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte RENASTEREA.RO pe FACEBOOK »

Opiniile exprimate în articolele publicate pe RENASTEREA.RO aparţin în exclusivitate autorilor! Comentariul dumneavoastră va fi publicat după ce va fi analizat de către un moderator.

DISCLAIMER

Atenţie! Postaţi pe propria răspundere!
Înainte de a posta, citiţi aici regulamentul: Termeni legali şi condiţii.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *