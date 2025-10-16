Timişean diagnosticat cu infecție cu virusul West Nile, în stare critică

Un timişean diagnosticat cu infecție cu virusul West Nile se află în stare critică la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara.

„În data de 13 octombrie, Direcția de Sănătate Publică (DSP) Timiș a primit buletinul de analize cu rezultatul probelor efectuate in Laboratorul National de Referință din cadrul Institutului National de Cercetare -Dezvoltare Medico-Militară “Cantacuzino “ din București, în care este evidențiată infecția cu virusul West Nile la un pacient din Lugoj, judetul Timiș, internat la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie <<Dr.Victor Babeș>> din Timișoara”, a precizat Cornelia Bubatu, purtător de cuvânt al DSP Timiș.

Pacientul în vârstă de 60 de ani, din Lugoj, de profesie tăietor de lemne, pacient cu comorbiditati, s-a prezentat în data de 27 septembrie la UPU Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu ” din Timișoara, cu stare generală alterată, cefalee, sindrom febril, sindrom confuzional. I s-au efectuat consulturi de specialitate și investigatii medicale, ulterior s-a decis internarea acestuia în Secția Neurologie, apoi în Sectia ATI.

În urma unor investigații medicale suplimentare și a stării generale agravate a pacientului, s-a ridicat suspiciunea de meningo-encefalită West Nile, iar în data de 1 octombrie s-a solicitat transferul acestuia la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ” Dr. Victor Babeș ” din Timișoara.

Pacientul este internat în Sectia ATI a spitalului, fiind în stare critică. Acesta nu are istoric de călătorie. Este al doilea caz de infecție cu West Nile, diagnosticat în acest an.