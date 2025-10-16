Lucrări de întreținere și reparații pe linia Timișoara – Cenad: cu ajutorul trenului Platov se montează panouri de șină (video)

Lucrări de întreținere și reparații pe linia Timișoara – Cenad: cu ajutorul Platov se montează panouri de șină

Pe linia feroviară 133 Timișoara – Cenad se desfășoară lucrări de întreținere și reparații executate de constructorul Europan Prod SA.

Intervențiile au loc între km 31+250 – 31+550, km 33+650 – km 33+960, km 41+790-km 42+010 și vizează defrișarea vegetației; scoaterea panourilor CF de traverse de lemn din cale; săpătură pe lungimea curbelor; pregătirea platformelor și așternerea de piatră spartă; introducerea în cale a panourilor realizate din șină tip 60 și traverse de beton noi TW cu ajutorul trenul de lansare Platov; descărcarea de piatră spartă și buraje tehnologice

”Trenul Platov (cunoscut și sub denumirea de tren de lansare Platov) este un tren specializat folosit pentru transportul și instalarea panourilor de șină (panouri prefabricate de cale ferată)”, transmite CFR Infrastructură Timișoara.



Trenul este alcătuit din mai multe vagoane-platformă pe care sunt încărcate panouri de cale (șine + traverse montate din fabrică). Dispune de un sistem mecanizat sau automatizat de lansare care permite descărcarea și poziționarea panourilor direct pe terasament; alinierea precisă a acestora pe axul căii și conectarea rapidă între panouri.

Panourile pot avea lungimi între 12 și 36 metri, în funcție de standardul liniei și de tipul de cale montat.

Trenul este autopropulsat sau tractat de o locomotivă și este însoțit de un echipaj specializat.

Trenul Platov este folosit la construcția și modernizarea liniilor de cale ferată, în special pe șantiere mari; permite montarea rapidă a căii – chiar și 1 km de linie pe zi în condiții optime; reduce timpul de intervenție și crește siguranța lucrătorilor, pentru că multe operațiuni se fac mecanizat și asigură o calitate uniformă a montajului.

Sursa foto: captură video