Timișeancă reținută în arest, după ce a făcut pe șoferița și a provocat un accident. A fost testată pozitiv la o substanță psihoactivă

Timișeancă reținută în arest, după ce a făcut pe șoferița și a provocat un accident. A fost testată pozitiv și la o substanță psihoactivă

În data de 15 octombrie 2025, polițiștii Biroului Rutier Lugoj au reținut o femeie de 43 de ani pentru conducere fără permis.

Femeia a fost implicată într-un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar în urma verificărilor efectuate în bazele de date ale Poliției Române, s-a stabilit că femeia nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, în urma testării cu aparatul din dotare, au rezultat valori pozitive pentru o substanță psihoactivă, fapt pentru care aceasta a fost condusă la Spitalul Municipal Lugoj, unde i-au fost prelevate mostre biologice pentru stabilirea cu exactitate a consumului de substanțe interzise, a transmis IPJ Timiș.

În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere fără permis, fiind dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, femeia fiind introdusă în arestul poliției.