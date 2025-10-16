Primăria Timișoara preia cereri pentru activități de comerț stradal cu produse specifice zilei de 1 noiembrie

Începând din 20 octombrie, Primăria Timișoara va primi cererile pentru autorizarea comerțului stradal cu flori, coronițe, aranjamente florale și candele, produse specifice zilei de 1 noiembrie.

Activitatea de vânzare este permisă în intervalul 31 octombrie – 1 noiembrie 2025, în proximitatea cimitirelor din municipiul Timișoara, în următoarele locații:

Cimitirul Calea Buziașului – pe trotuarul din față;

Cimitirul Stuparilor – pe trotuarul din față;

Cimitirul Calea Lipovei – pe trotuarul din față;

Cimitirul de pe strada Ovidiu Balea – pe trotuarul din față;

Cimitirul Fabric (strada Mătăsarilor) – pe trotuarul din față;

Cimitirul Ghiroda (strada Cometei) – pe trotuarul din față.

Pentru desfășurarea activității de comerț stradal, fiecare solicitant va beneficia de un singur amplasament, cu o suprafață de 2 mp, respectând normele sanitare în vigoare.

Cererea se poate depune în perioada 20–24 octombrie 2025, online la https://servicii.primariatm.ro/categorii/afaceri sau fizic, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 12.

Documentele necesare sunt: cererea tip (disponibilă la ghișeu) și copie după actul de identitate (pentru persoane fizice) sau, în cazul persoanelor juridice, copie după Certificatul Unic de Înregistrare și certificat constatator de la ONRC care atestă desfășurarea de activități în afara sediului social.

Taxele obligatorii sunt de 92 lei pentru autorizare și 2 lei/mp/zi pentru ocuparea domeniului public (8 lei pentru întreaga perioadă), achitate integral la momentul înregistrării cererii. Taxele nu sunt returnabile, indiferent de numărul efectiv de zile solicitate.

Solicitanții avizați trebuie să dețină la locul de vânzare următoarele documente: avizul eliberat de Serviciul Autorizare Activități Comerciale și Publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public (în original), precum și un document de identitate care să corespundă cu persoana menționată în aviz.

Nerespectarea prevederilor legale în vigoare va atrage sancțiuni contravenționale aplicate de autoritățile competente și retragerea avizului emis. Totodată, cedarea amplasamentului către alte persoane este strict interzisă și sancționabilă prin retragerea imediată a autorizației.