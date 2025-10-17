Întreruperi de curent electric programate pentru vineri, 17 octombrie, în Timișoara și județul Timiș
Rețele Electrice România a actualizat lista întreruperilor de curent electric programate pentru această săptămână.
Astfel, vineri, 17 octombrie, se realizează lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, fiind programate întreruperi de curent după următorul program:
Județul Timiș
Ziua / Data
Orar
Localitatea
Strada
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Albina
|Alte detalii: SP IV Bazos
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 14:00
|Beregsău Mare
|Agenti economici: SC Comagra SUF , Quatrosolarinvest , Statie Carburanti
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Peciu Nou
|Alte detalii: Sala de sport
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Recaș
|Agenti economici: fost CAP
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Orțișoara
|Alte detalii: Zona centrala, magazin Unicarm , Primarie
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Timișoara
|Alte detalii: Str.Nicolae Iorga 6 (p), , Alte detalii: str. Padurea Verde(P);str.Lorena(P);Dorobantilor(P)-PECO;Camping Serv.Auto-Dinamo;str.Spitalul Nou(P)
|Vineri, 17.10.2025
|09:00 – 17:00
|Satchinez
|Alte detalii: Str. Margaretelor, Ghioceilor, Bujorilor, Gladiolelor