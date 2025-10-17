Întreruperi de curent electric programate pentru vineri, 17 octombrie, în Timișoara și județul Timiș

Actualitate
Publicat în de Renaşterea bănăţeană
Fără comentarii
Rețele Electrice România a actualizat lista întreruperilor de curent electric programate pentru această săptămână.

Astfel, vineri, 17 octombrie, se realizează lucrări de mentenanță sau modernizări ale rețelei, fiind programate întreruperi de curent după următorul program:

Județul Timiș

Ziua / Data

Orar

Localitatea

Strada

Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00AlbinaAlte detalii: SP IV Bazos
Vineri, 17.10.202509:00 – 14:00Beregsău MareAgenti economici: SC Comagra SUF , Quatrosolarinvest , Statie Carburanti
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00Peciu NouAlte detalii: Sala de sport
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00RecașAgenti economici: fost CAP
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00OrțișoaraAlte detalii: Zona centrala, magazin Unicarm , Primarie
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00TimișoaraAlte detalii: Str.Nicolae Iorga 6 (p), , Alte detalii: str. Padurea Verde(P);str.Lorena(P);Dorobantilor(P)-PECO;Camping Serv.Auto-Dinamo;str.Spitalul Nou(P)
Vineri, 17.10.202509:00 – 17:00SatchinezAlte detalii: Str. Margaretelor, Ghioceilor, Bujorilor, Gladiolelor

