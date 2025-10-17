Câtă iubire încape într-o carte?

Pe 21 octombrie, la ora 18, în Aula Magna a UVT, scriitoarea Ioana Pârvulescu (foto) ne invită la o reflecție delicată și profundă despre legătura dintre literatură și iubire — iubirea de cuvânt, de oameni, de timp și de sens.

Ioana Pârvulescu (n. 10 ianuarie 1960) este o eseistă, publicistă, critic literar român și profesor la Universitatea din București. A absolvit Facultatea de Litere a Universității din București, secția română-franceză, în 1983. Între 1983 – 1990 a fost profesoară de română și franceză la Școala nr. 1 din Roata de Jos, județul Giurgiu. Între 1990 –1993 a fost redactor la Editura Litera București.

Între 1993 – 2010, a fost redactor la săptămânalul„ România literară”, responsabil cu secțiunea de critică literară. Rubrici săptămânale permanente în această perioadă: „Cronica literară”, „Premiile literare”, „Alfabetul doamnelor (istoria personajului literar feminin în literatura română)”,„ Alfabetul domnilor (istoria personajului literar masculin)”,„ Revista revistelor interbelice”, „Cronica optimistei/pesimistei (tablete literare)” etc. Colaborări cu articole la principalele reviste culturale din România. În prezent, este profesor universitar la Departamentul de Studii Literare al Facultății de Litere din București.

Devine doctor în filologie, în 1999, cu teza „Prejudecăți literare. Opțiuni comode în receptarea literaturii române”, coordonată de criticul literar Nicolae Manolescu. Lucrarea este alcătuită dintr-o primă parte teoretică urmărind definirea prejudecății literare și delimitarea ei, dintr-o a doua parte aplicativă referitoare la literatura română și din anexe arhivistice. A fost publicată parțial cu titlul„ Prejudecăți literare, Editura Univers Educațional, București, 1999. La Editura Humanitas, a coordonat colecția „Cartea de pe noptieră” și este coautor la manualele de limba și literatura română (clasele IX-XII), apărute la Editura Humanitas Educațional.

„În dialog cu scriitoarea Adriana Babeți, invitata noastră ne va vorbi despre câtă iubire este necesară pentru a scrie, pentru a citi, dar mai ales pentru a înțelege lumea prin literatură. Vă invităm la o seară de poveste, în care cărțile devin oglindă a inimii. Intrarea este liberă, însă locurile sunt limitate. Vă rugăm să rezervați un loc prin formularul de înscriere: https://forms.gle/DPnFdfFagcHRA39Q7”, au transmis organizatorii evenimentului finanțat de Municipiul Timișoara prin Centrul de Proiecte.