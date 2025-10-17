CSC Dumbrăvița joacă sâmbătă la Buzău

Liga a II-a la fotbal revine după „fereastra” internațională din luna octombrie. În etapa a zecea, CSC Dumbrăvița va juca în deplasare cu Metalul Buzău.

Partida va avea loc sâmbătă, 18 octombrie, cu începere de la ora 11, pe suprafața sintetică a stadionului „Metalul”. Timișenii au intrat în pauza competițională cu un moral bun, după victoria cu 4-1 din precedentul joc de campionat, de la Satu Mare.

Pentru a se obișnui cu suprafața de joc de la Buzău, alb-verzii au efectuat antrenamentele din această săptămână pe terenul sintetic din Giarmata Vii, găsind înțelegere în acest sens la clubul din Ghiroda, condus de directorul Marius Poclid.

Delegația echipei din Dumbrăvița a plecat în deplasare ieri, după prânz, și a înnoptat la Brașov, unde în această dimineață are programat un antrenament. Sosirea la Buzău se va produce în această după-amiază.

„Am avut o stare de spirit pozitivă și încrezătoare, bineînțeles, venind după rezultatul de la Satu Mare.

Băieții s-au antrenat bine, deși avem ceva probleme medicale. Eu cred că cei care vor intra să joace sâmbătă, la Buzău, vor continua pe aceeași linie, cu aceeași determinare și aceeași stare de spirit, care să ne ajute să luăm punct sau puncte. Așa că suntem încrezători în ceea ce privește deplasarea de la Buzău.

Orice accidentare, bineînțeles, poate afecta randamentul echipei, pentru că orice jucător din lot e important. Dar sperăm să putem să-i suplinim pe Radu Ciurel și Olariu, jucători care probabil că nu vor putea să evolueze în meciul de sâmbătă.

Dar sunt și alți jucători care sigur pot să-i înlocuiască și sperăm să o facă cu brio. În primul rând, jucăm cu o echipă bună a Ligii a II-a.

A demonstrat, atât în sezonul precedent, cât și în cel actual că e o echipă omogenă, care încearcă să aibă o posesie bună, o echipă cu jucători experimentați și trebuie să fim foarte, foarte bine organizați și să fim dispuși la efort. Mergem la Buzău pe un teren sintetic, care cu siguranță îi avantajează mai mult pe ei.

Sperăm să ne adaptăm repede și la teren și să abordăm meciul la fel cum am făcut-o și la Satu Mare, cu multă încredere și multă organizare de joc. Cibi va face parte din lot. Este un jucător important pentru noi. Sper să fie bine din punct de vedere fizic și vom vedea câte minute va juca în meciul de sâmbătă.

Sper să fi venit de la lotul național U20 cu o stare de spirit și cu o încredere care să-l ajute pe viitor, pentru că e un jucător de perspectivă. Cum am spus și cum se știe, avem o echipă cu o medie de vârstă foarte tânără și, personal, eu îmi doresc ca ei să crească din punct de vedere calitativ pentru a crește și calitatea colectivă a echipei.

Sper să conștientizeze toți acest lucru, pentru că urmează meciuri care pot reprezenta o motivație în plus pentru ei, un stimulent în plus, începând cu meciul de sâmbătă, apoi cu jocul cu Câmpulung Muscel de acasă, meciul de Cupă cu Rapidul și cel cu Steaua.

Deci ne așteaptă meciuri în care trebuie să ne autodepășim și sper ca jucătorii să înțeleagă că trebuie să continuăm să dăm din ce în ce mai mult pe teren”, a declarat antrenorul Florin Fabian.