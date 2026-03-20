”Apa – interferenţe culturale”, expoziție colectivă la Palatul Apelor din Timișoara

Iubitorii artelor frumoase sunt invitați vineri, 20 martie ora 13, la vernisajul expoziției colective ”Apa – interferențe culturale”.

”Apa este început și memorie, forță și fragilitate, graniță și legătură. În cea de-a patra ediție a expoziției colective Apa – Interferențe culturale, artiștii invitați propun o reflecție vizuală asupra apei ca element primordial și ca spațiu de întâlnire între culturi și limbaje artistice.

Găzduită de Palatul Apelor din Timișoara, loc emblematic dedicat gestionării și înțelegerii acestei resurse vitale, expoziția creează un dialog subtil între patrimoniul arhitectural și expresiile contemporane ale artei vizuale. Apa devine aici nu doar temă, ci mediu simbolic: curgere a timpului, oglindă a identității, teritoriu al memoriei colective.

Lucrările reunite în această ediție explorează multiplele ipostaze ale apei: de la transparență și reflexie la adâncime și transformare.

Fie că este evocată prin peisaj, metaforă, abstracție sau intervenție conceptuală, apa apare ca o prezență care modelează spații și conștiințe. În contextul actual, marcat de schimbări climatice și de redefinirea relației noastre cu natura, tema capătă și o dimensiune etică, invitând la responsabilitate și contemplare. <<Interferențele culturale>> nu sunt doar întâlniri între artiști provenind din medii diferite, ci și suprapuneri de tradiții, tehnici și viziuni.

Asemenea cursurilor de apă care se unesc fără a-și pierde identitatea, practicile artistice se intersectează, generând un teritoriu comun al sensibilității.

Ediția a IV-a confirmă continuitatea unui demers curatorial care valorifică dialogul, colaborarea și reflecția asupra elementelor fundamentale ale existenței. Apa devine astfel un pretext pentru a regândi comunitatea, apartenența și fragila noastră relație cu mediul.

Expun artiștii Daliana Elena Pavel, Delia Danciu, Claudia Marta Junc, Ioan Nasta, Lidia Ștef Vârșăndan, Costin Brăteanu, Mariana Țepeș, Ștefan Călărășanu, Ali Zarioiu, Andrei Teodorescu, Diana Harja, Oana Munteanu, Eugen Varga, Lucia Preda, Traian Abruda, Kara Molnar, Sorin Nicodim, Felicia Elena Selejan, Nora Novak, Ecaterina Schiwago, Dana Petkov, Angelica Alexa, Lia Popescu, Adriana Ilin Tomici, Hedy M-Kiss, Maria Puiu, Loredana Furca, Constantin Grangure, Victoria Țăroi Galbenu, Ana-Domnica Hoble, Loredana Leordean, Anca-Luiza Zaharia, Alina-Magdalena Andreica, Diana-Rodica Bota, Carol David, Alexandru Preda, Patricia Iusztin Stanga, Ileana Ciobanu Ioanovici, Daniel Suici, Monica Georgeta Tornean și Dorel Olteanu.

Cuvântul de întâmpinare va fi rostit de Sorina Neaga, Ileana Ciobanu Ioanovici și Gheorghe Florescu. Expoziția va rămâne pe simeze până în data de 3 aprilie. Palatul Apelor este situat pe B-dul 16 decembrie 1918 la nr. 2, Timișoara,” au transmis organizatorii evenimentului.