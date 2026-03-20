Chuck Norris a ajuns de urgență la spital

Chuck Norris a ajuns de urgență la spital în ultimele 24 de ore, pe insula Kauai din Hawaii, potrivit unor surse citate de TMZ. Motivul internării nu este cunoscut public. Sursele au precizat însă că actorul se află în stare bună.

Vestea e cu atât mai surprinzătoare cu cât, miercuri, Chuck Norris se antrena pe insulă. După internare, un prieten a vorbit cu el la telefon și a transmis că actorul era în formă și făcea glume.

Chuck Norris a împlinit 86 de ani la începutul lunii martie. Cu ocazia aniversării, a postat pe rețelele de socializare un videoclip în care se antrenează alături de un antrenor personal, potrivit Mediafax.