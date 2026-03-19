IPJ Timiș: Bărbați arestați într-un dosar de furt calificat. Prejudiciu de 1,5 milioane de euro

Polițiștiii municipiului Timișoara – Biroul de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, au reținut patru bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat.

Ulterior, față de trei dintre aceștia, magistrații au dispus măsura arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.

În fapt, la data de 26 ianuarie 2026, polițiștii au fost sesizați de către o societate comercială cu privire la faptul că, în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, persoane necunoscute ar fi sustras din incinta unui șantier situat în localitatea Carani, județul Timiș, 74 de tamburi cu cablu din cupru (aproximativ 125 de tone), utilizați pentru reabilitarea căii ferate Timișoara – Arad, prejudiciul fiind estimat la 1.500.000 de euro.

La data de 17 martie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, în județele Timiș și Arad.

În urma activităților desfășurate, au fost depistați trei bărbați, cu vârste de 23, 35 și 45 de ani, bănuiți de comiterea faptei, fiind ridicate totodată sume de bani și bunuri necesare probatoriului.

În urma probatoriului administrat în cauză, la aceeași dată, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, iar cei trei bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, la data de 18 martie 2026, magistrații au dispus arestarea preventivă a acestora pentru o perioadă de 30 de zile.

De asemenea, la data de 18 martie 2026, polițiștii au depistat și cea de-a patra persoană bănuită de comiterea faptei, respectiv un bărbat de 33 de ani, care a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Activitățile au beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratelor de Poliție Județene Arad, Cluj și Ilfov, precum și al altor structuri de specialitate.